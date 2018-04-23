Ещё
Жириновский хочет двинуть Россию на Юг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский хочет двинуть Россию на Юг 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава Либерально-демократической партии Владимир Жириновский опубликовал в «Парламентской газете» свой ответ на статью Владислава Суркова «Одиночество полукровки», вышедшую в журнале «Россия в глобальной политике».
Жириновский не согласен с утверждением, что у России только два пути — на Восток или на Запад: Есть еще третий путь — на Юг. Там, где нас всегда ждали — Турция, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан… Все вместе мы можем создать конфедерацию, и она перевесит ЕС и по количеству населения (более 500 млн), и по ресурсам, и по экономическому и военному потенциалу.
Это вполне реально, но мы не будем торопить события, хотя уже наметилась тенденция к усилению, укреплению связей «Москва-Анкара-Тегеран».
И совсем недалеко Кабул и Исламабад, которые под влиянием Ирана, как фарсоязычные страны, с удовольствием бы примкнули к нашему новому объединению. Так же, как и арабы — Сирия, Ирак и другие арабские страны, которым мы всегда помогаем.
Впрочем, считает Владимир Жириновский, это не означает, что мы должны зациклиться только на южном направлении.
По мнению депутата Госдумы, сегодняшняя внутренняя и внешняя политика — это коктейль, это винегрет — что-то с востока взять, что-то с запада, что-то с юга…
Парламентская газета: последние новости
Франция выступила за изменение сделки с Ираном по мирному атому США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент», сказал Шойгу МИД: сирийская оппозиция и «Ан-Нусра» при поддержке США пытаются создать автономию в САР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США302
Масляков резко пригрозил Светлакову239
Вселенский патриархат рассмотрел просьбу Порошенко о церкви29
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России5
В сети разоблачили «естественную красоту»
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение