Арабские армии не в состоянии реализовать мечты Трампа в отношении Сирии

В то же время многие эксперты убеждены, что данный проект, выдвинутый Соединенными Штатами, крайне наивен и свидетельствует о сконфуженности американского правительства в сирийском вопросе. Сам же проект, по их мнению, непременно вызовет сопротивление со стороны России, Ирана Турции и еще больше осложнит ситуацию в Сирии. Американцы уже не в первый раз говорят о создании некой арабской коалиции в регионе. Так, около года тому назад уже появлялись сообщения о попытках США вместе с их союзниками создать из арабских стран военную коалицию для борьбы с влиянием Ирана. Однако отсутствие у США определенной стратегии и разногласия между региональными игроками по поводу дальнейшей судьбы Сирии привели к тому, что реализовать этот проект в весьма сложной и запутанной сирийской ситуации так и не удалось. Если данная коалиция ограничится всего лишь несколькими странами, то, скорее всего, речь идет о создании такой же арабской коалиции в Йемене , которая до сих пор не смогла добиться поставленных перед собой целей. В любом случае, отправка этих подразделений в Сирию будет считаться нарушением суверенитета независимой страны, особенно принимая во внимание то, что данная мера, скорее всего, будет осуществлена без санкций Совета Безопасности ООН

На севере Сирии расположены нефтегазовые месторождения, доступ к которым стремятся получить все стороны, вовлеченные в сирийский конфликт. Сторонники американского проекта заявляют, что арабские силы на севере Сирии будут защищать страну от очередного появления там ИГИЛ, однако на самом деле это делается для недопущения армий «оси сопротивления» и проиранских формирований. Оставляя в стороне истинные цели этого проекта, следует понимать, что на деле осуществить его не получится. Саудовская Аравия фактически лишена возможности принять в нем какое-либо участие, потому как саудовские военные по-прежнему вовлечены в конфликт, который четыре года тому назад спровоцировали милитаристские круги Эр-Рияда , и ведут в Йемене изматывающую войну, так и не достигнув никаких результатов. Зарубежная деятельность эмиратских военных также ограничилась лишь несколькими спецоперациями, и наравне со своими саудовскими коллегами они продолжают воевать в Йемене.

Катар , в свою очередь, оказался в изоляции со стороны арабских стран и переживает кризис, сказавшийся на весь регион Персидского залива, поэтому в целях предотвращения любого акта агрессии этих стран в свой адрес катарские военные вынуждены активно оборонять границы собственного государства. По всей видимости, кризис в отношениях Катара с другими арабскими странами Персидского залива не получится решить так скоро и на его урегулирование уйдет немало времени.

Иорданские военные также не намерены покидать северные границы своей страны, потому что в таком случае приграничные районы с Сирией останутся без прикрытия. Кроме того, стоит учитывать, что за рубежом эти военные смогут участвовать лишь в ограниченном количестве операций. К числу таких проведенных операций можно отнести ввод катарского контингента в Бахрейн для защиты правительственных учреждений в 2011 году и в Мали в составе французского, алжирского и эмиратского подразделений в 2016 году.

Египетские военные тоже в настоящий момент участвуют в широкомасштабной операции против террористических группировок на Синайском полуострове и не имеют возможности передислоцироваться в другой район боевых действий.

Новый проект США обратил на себя внимание основателя печально известной частной военной компании Black Water. 16 апреля он заявил, что с ним связались представители арабских государств по поводу консолидации сил для их отправки в Сирию, однако он ожидает получения более подробной информации по поводу этого проекта. Сотрудники этой компании являются выходцами из разных стран: США, Чили Филиппин и ведут свою работу в разных уголках мира. Однако стоит напомнить, что Black Water причастна к жестоким преступлениям по отношению к гражданским лицам, особенно в ходе событий в Ираке в 2005 — 2007 годах. Самым диссонансным преступлением был расстрел на площади Ан-Насур в Багдаде в 2007 году, когда сотрудники этой компании открыли огонь в собравшихся граждан. Любопытно, что официальные представители Саудовской Аравии и ОАЭ уже подписали ряд контрактов с Black Water, так что сотрудники этой компании вместе с эмиратскими военными приняли участие в нападение на Йемен. Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, воспользовались услугами этой компании для ареста принцев, составлявших оппозицию наследному принцу страны Мухаммеду ибн Салману. В связи с этим высока вероятность того, что Black Water отправит свои подразделения в Сирию от лица этих двух арабских стран.

В целом, можно констатировать, что на фоне многочисленных сообщений о существовании нового плана США по Сирии, арабские государства даже при всем их желании не смогут отправить туда свои войска. В 2012 году арабы уже выступали с предложением отправить в Сирию войска, состоящие в основном из египетских военных, и упомянутые государства одобрили эту инициативу, однако тогда дестабилизированная ситуация в самом Египте и отсутствие решительных мер в данном направлении помешали ее реализации.