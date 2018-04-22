СМИ: саудовские ПВО перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету

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Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Эрдоган заявил, что угроза для Турции в Сирии исходит от ее стратегических партнеров

Глава Совбеза Ирана примет участие в конференции по безопасности в Сочи