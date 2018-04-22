СМИ: саудовские ПВО перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету 

ТАСС, 22 апреля. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в воскресенье запущенную из Йемена сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) ракету. Об этом передает телеканал Al Arabiya.
По его данным, воздушная цель была сбита в небе над приграничной с Йеменом провинцией Наджран. Еще одна ракета упала в пустынной местности.
В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами. Не раз их целью становилась и столица королевства, однако саудовским ПВО удавалось сбивать все вражеские цели. 25 марта саудовские средства воздушной защиты перехватили семь запущенных мятежниками ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате падения обломков одной из них погиб египтянин и двое получили ранения.
Вслед за этим королевство вновь обвинило Тегеран в незаконных поставках ракетных и других вооружений хуситам и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на эти угрозы. Иран отверг все обвинения, назвав заявления саудовской стороны «безответственными и больше похожими на призывы к войне».
Этот массированный ракетный обстрел был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
Обстрелы саудовских объектов с территории Йемена стали одной из ключевых тем саммита Лиги арабских государств, который прошел неделю назад в городе Дахран на востоке королевства. Участники встречи осудили атаки, а также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. За минувший месяц хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами, а в общей сложности, по заявлению саудовских военных, за время конфликта уничтожено свыше 100 ракет хуситов.