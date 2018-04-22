Тегеран не примет атомное соглашение с поправками США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал интервью телеканалу CBS . В нем он подтвердил намерение Исламской республики отказаться подписывать новое соглашение по мирному атому, если США продолжат настаивать на внесении изменений в редакцию 2015 года.

Зариф уверен, что европейские страны, участвующие в соглашении с Ираном, обязаны заставить США соблюдать договоренности. "Иран следует им. Это Соединенные Штаты не придерживаются их", — сказал дипломат.

Глава МИД Ирана отметил, что США призывают европейцев не сотрудничать с Ираном, пишет ТАСС