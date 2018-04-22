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Тегеран не примет атомное соглашение с поправками США
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Тегеран не примет атомное соглашение с поправками США 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал интервью телеканалу CBS. В нем он подтвердил намерение Исламской республики отказаться подписывать новое соглашение по мирному атому, если США продолжат настаивать на внесении изменений в редакцию 2015 года.
Зариф уверен, что европейские страны, участвующие в соглашении с Ираном, обязаны заставить США соблюдать договоренности. "Иран следует им. Это Соединенные Штаты не придерживаются их", — сказал дипломат.
Глава МИД Ирана отметил, что США призывают европейцев не сотрудничать с Ираном, пишет ТАСС.
Президент США Дональд Трамп не верит в результативность Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской проблеме. Если Трамп до 12 мая не примет решения о дальнейшей заморозке режима санкций, они разблокируются автоматически. Иран, в таком случае, вернется к созданию атомного оружия.
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