Видео: Боевики бросили в Сирии танки и наркотики

Боевики, сдавшиеся сирийской армии в районе Восточный Камалун, не стали, подобно коллегам из Восточной Гуты, уничтожать тяжелую технику и вооружение — они передали правительственным войскам бронетехнику, большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и даже запас опиатов.

— Под контролем российских военных экстремисты передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики , 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Под охрану армии сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа, — сообщил ТАСС начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

В горах Восточного Камалуна находятся армейские склады и база хранения техники. Во время войны часть хранилищ была захвачена и разграблена террористами. Сейчас и склады, и имущество с них вернулись прежним хозяевам.

Трофеи сирийской армии показали на аэродроме Думейр. Помимо старых танков и не раз переходившей из рук в руки «Шилки» здесь представлены американские и китайские переносные противотанковые комплексы, самодельные пусковые установки, с которых боевики запускали в сторону Дамаска хранившиеся на базе сирийские копии иранских оперативно-тактических ракет Zelzal-2, самодельные пусковые установки реактивных снарядов, ящики с минами и гранатами.

Интерес военных вызвали найденные в одном из складов запасы медикаментов — в частности, огромное количество психотропного препарата «Трамадол» на основе опиума.