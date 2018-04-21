СМИ: короля Саудовской Аравии эвакуировали из-за стрельбы у дворца

Над королевским дворцом сбили беспилотник, сообщают журналисты.

По данным СМИ, короля страды Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда экстренно эвакуировали в бункер, расположенный на военной базе около столицы.

Как стало известно журналистам Wall Street Journal , военные Саудовской Аравии смогли сбить беспилотный летательный аппарат над дворцом.

Никаких официальных подтверждений информации пока нет, так же не понятно, в результате чего началась стрельба и была ли она попыткой нападения или госпереворота.