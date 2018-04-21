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СМИ: короля Саудовской Аравии эвакуировали из-за стрельбы у дворца
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СМИ: короля Саудовской Аравии эвакуировали из-за стрельбы у дворца 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Над королевским дворцом сбили беспилотник, сообщают журналисты.
В Саудовской Аравии неизвестные открыли стрельбу около королевского дворца в Эр-Рияде, сообщает BNL News.
По данным СМИ, короля страды Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда экстренно эвакуировали в бункер, расположенный на военной базе около столицы.
Как стало известно журналистам Wall Street Journal, военные Саудовской Аравии смогли сбить беспилотный летательный аппарат над дворцом.
Никаких официальных подтверждений информации пока нет, так же не понятно, в результате чего началась стрельба и была ли она попыткой нападения или госпереворота.
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