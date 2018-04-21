В Сирии за сутки более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 266 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 648 человек, в Восточную Гуту — 381 человек", — сказал он.

Евтушенко напомнил, что приоритетными направлениями работы российского Центра по примирению враждующих сторон являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации и оказание людям медицинской помощи.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел благотворительную акцию в населенном пункте Джаббуль провинции Алеппо. Жителям передано более тонны свежего хлеба, добавил начальник ЦПВС.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 60 сирийцам, в том числе 15 детям.

Как отметил Евтушенко, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Российский Центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. «За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 313 человек с личным имуществом», — сказал Евтушенко.

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