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В Сирии за сутки более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома
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В Сирии за сутки более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 266 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 648 человек, в Восточную Гуту — 381 человек", — сказал он.
Евтушенко напомнил, что приоритетными направлениями работы российского Центра по примирению враждующих сторон являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации и оказание людям медицинской помощи.
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел благотворительную акцию в населенном пункте Джаббуль провинции Алеппо. Жителям передано более тонны свежего хлеба, добавил начальник ЦПВС.
Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 60 сирийцам, в том числе 15 детям.
Как отметил Евтушенко, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Российский Центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. «За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 313 человек с личным имуществом», — сказал Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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