Крымские заводы готовы строить и ремонтировать суда для Сирии

ЯЛТА, 21 апреля. / ТАСС /. Крымские судостроительные заводы способны строить и ремонтировать любые гражданские и военные корабли и готовы выполнять такие заказы для Сирии , сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта в субботу на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Ранее председатель Союза промышленных палат Сирии Фарес Аш-Шихаби отмечал, что восстановление транспортной сети и организация экспорта и импорта товаров в страну входят в число приоритетных направлений по восстановлению экономики после войны.

"В республике имеются уникальные предприятия, которыми Крым по праву гордится. Внимательно слушая своих сирийских коллег, я понял, что многие вопросы, которые необходимы Сирийской Арабской Республике, мы можем закрыть с помощью промышленных предприятий Крыма. Я хотел бы представить два судостроительных завода, которые готовы на сегодняшний день строить и ремонтировать суда любого класса и водоизмещения, как военные, так и гражданские", — сказал Васюта.

Он уточнил, что это судостроительный завод «Залив» , обладающий уникальными для России производственными мощностями и готовый строить суда любого класса, в том числе танкеры любого тоннажа и водоизмещения. Завод «Море» в Феодосии работает уже 75 лет и также может строить суда любого класс. Сейчас он, по его словам, готов приступить к строительству в интересах сирийских партнеров рыболовецких судов и судов по линии военно-технического сотрудничества.

Направления для сотрудничества

Министр добавил, что Керченский металлургический завод готов частично обеспечить элементы железнодорожной инфраструктуры, а завод «Фиолент» специализируется на системах управления для судостроения и других отраслей промышленности, предприятие SELMA является крупнейшим в РФ производителем сварочного оборудования.

Кроме того, возможно сотрудничество и в сфере химической промышленности — в частности, предприятия Крыма готовы использовать сирийские фосфаты для производства сельскохозяйственных удобрений. Васюта также отметил, что именно в крымские порты пролегает самый короткий морской путь из Сирии.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко отметил, что сейчас организуются поставки продовольствия и муки из России в Сирию, а в обратном направлении — фруктов и сухофруктов, готовятся поставки российских машин и оборудования.

"Главное сообщение сейчас идет через Новороссийск , но Крым, я уверен, также может сказать свое слово — единственное, надо отладить, чтобы бесперебойно ходили сухогрузы. У Сирии сейчас более 2 тыс. судов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте. Там надо не просто отремонтировать — нужно создать целые школы, чтобы люди на месте получали профессию, и такой план у нас есть", — отметил Падалко.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.