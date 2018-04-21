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Роухани пообещал Асаду помощь
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Роухани пообещал Асаду помощь в восстановлении Сирии 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Рухани в поздравлении своему сирийскому коллеге Башару Асаду с Днём независимости САР пообещал помощь в восстановлении страны после боевых действий. Об этом информирует телеканал Press TV.
«Так же, как правительство Исламской Республики Иран поддерживало сирийской народ в его борьбе с терроризмом, оно готово поддерживать вас в восстановлении Сирии, используя все, что в его силах», — отметил Рухани.
Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит оказывать помощь Дамаску, пока не будут достигнуты безопасность и стабильность в Сирии.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассем заявил, что удар по Сирии является очередным примером того, как Вашингтон использует ложь в своих интересах.
RT на русском: последние новости
Город Дума перешёл под полный контроль сирийской армии Шойгу заявил, что США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент» СМИ сообщили о взрывах в Дамаске после заявления Трампа о начале операции в Сирии
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