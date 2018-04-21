Почему авиаудары коалиции по Сирии не изменят ситуацию

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет за раз в ответ на недавнюю предполагаемую атаку ядовитым газом, нацеливаясь на три объекта, где, по данным Пентагона, могло храниться или производиться химоружие, включая центр исследований и разработок в районе Барже близ Дамаска

В субботу утром Россия заявила, что сирийская система ПВО сбила 71 из 100 с лишним ракет, выпущенных коалицией, — утверждение, которое Пентагон опроверг. «Никакое сирийское оружие не помешало нашему удару», — сказал генерал-лейтенант Кеннет Маккензи . Он назвал совместную атаку США, Франции и США «точной, подавляющей и эффективной».

Фактически, большинство сирийских контрмер, включая ракеты противовоздушной обороны, были выпущены после того, как ракеты США и союзников уже достигли своих целей, сказал Маккензи репортерам в прошлую субботу.

Сирийская ПВО не только не сбили атакующие ракеты, но и продолжали стрелять даже после того, как были завершены последние удары США, Великобритании и Франции. По мнению Маккензи, некоторые из 40 с лишним сирийских ракет-перехватчиков могли поразить гражданские объекты.

Согласно Пентагону, 19 новых средств поражения Lockheed Martin «расширенного радиуса действия» были сброшены из двух самолетов-бомбардировщиков B-1B, базирующихся на авиабазе Аль-Удэйд в Катаре.

По словам пресс-секретаря объединенного штаба, бомбардировщики сопровождал один самолет радиоэлектронного противоборства EA-6B Prowler, который должен был противостоять российским средствам противовоздушной обороны. Как пишет издание Defense News, «подключение EA-6B примечательно, поскольку этот самолет был официально снят с эксплуатации военно-морским флотом в 2015 году в пользу более продвинутого EA-18G Growler».

Шесть крылатых ракет «Томагавк» были также запущены с подводной лодки USS John Warner класса «Вирджиния». Американский ракетный эсминец USS Winston Churchill и еще один эсминец, USS Donald Cook, были развернуты в Средиземном море, чтобы отвлечь внимание России и Сирии от трех американских линкоров, выпустивших еще 60 ракет «Томагавк».

По словам Маккензи, крейсер USS Monterey выпустил 30 ракет «Томагавк», а эсминец USS Laboon — 7 с Красного моря, и еще 23 «Томагавка» поднялись в воздух с палубы USS Higgins.

Этот авиаудар был крупнейшим мерой воздействия западных стран в борьбе против Асада и его союзника, но три страны заявили, что атаки были ограничены и не были направлены на свержение Асада или вмешательство в гражданскую войну.

Авиаудар, осужденный Дамаском и его союзниками как незаконный акт агрессии, вряд ли изменит ход многосторонней войны, в результате которой погибло не менее полумиллиона человек.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной. В своем Твиттере он провозгласил: «Миссия выполнена», вторив словам бывшего президента Джорджа Буша , который в 2003 году той же фразой описал вторжение США в Ирак , отчего впоследствии был осмеян, поскольку кровопролитие там тянулось годами.

«Мы считаем, что, ударив по Барзе, в частности, мы пронзили сердце сирийской программы химического оружия», — сказал Маккензи, но признал, что элементы программы остались нетронутыми, и он не в силах гарантировать, что Сирия не сможет провести химическую атаку в будущем.

Посол США в ООН Никки Хейли сообщила на экстренном заседании Совета Безопасности США, что Трамп сказал ей, что если Сирия снова пустит в ход ядовитый газ, «Соединенные Штаты будут готовы к действию».

Западные страны заявили, что авиаудары были направлены на предотвращение новых сирийских атак с использованием химического оружия после того, как 7 апреля в Думе был предположительно применен ядовитый газ, и до 75 человек погибли. В нападении обвиняют правительство Асада.

В Вашингтоне высокопоставленный представитель администрации сказал, что, хотя «по использованию хлора у нас больше информации, веские доводы также указывает на применение зарина».

Выступая на саммите в Перу , вице-президент США Майк Пенс казался менее уверенным в использовании зарина, заявив, что Вашингтон вполне может предположить, что он использовался вместе с хлором.

«Живучесть» Асада

Через десять часов после попадания ракет дым все еще витал над обломками пяти разрушенных зданий Сирийского научно-исследовательского центра в Барзе, где, по словам сирийского сотрудника, разрабатывались медицинские компоненты. На тот момент сообщений о жертвах не поступило.

Сирия опубликовала видеоролик, в котором показала руины разбомбленной исследовательской лаборатории, но также упомянула о том, что Асад, как обычно, прибыл на работу. Сюжет назывался «Утро жизнестойкости».

Позднее в субботу по сирийскому времени в районе, контролируемом правительством, в сельской местности к югу от Алеппо, раздался взрыв на месте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав. Сотрудники центра сообщили, что причина взрыва, а также его цель, неизвестна.

Российская и иранская военная помощь за последние три года позволила Асаду сокрушить повстанческую угрозу. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция уже много лет задействованы в сирийском конфликте, вооружая повстанцев, уничтожая боевиков Исламского Государства и развертывая войска на местах для борьбы с этой группировкой. Но они воздерживались от нападения на правительство Асада, за исключением прошлогоднего пуска ракет.

Хотя западные страны вот уже семь лет в один голос твердят, что Асад должен уйти со своего поста, в прошлом они не трогали его правительство, не имея более широкой стратегии для победы над ним.

Сирия и ее союзники также ясно дали понять, что считают нападение одноразовым, и что оно вряд ли нанесет Асаду значимый вред.

Высокопоставленный чиновник в региональном альянсе, который поддерживает Дамаск, сказал, что объекты, ставшие мишенями авиаудара, были эвакуированы несколько дней назад благодаря предупреждению России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что воздушные удары были «неприемлемыми и беззаконными».

Сирийские государственные СМИ назвали их «вопиющим нарушением международного права», в то время как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал их преступлением, а западных лидеров — преступниками.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала атаку «ограниченной и целенаправленной», без конкретной цели свергнуть Асада или по-настоящему вмешаться в течение конфликта.

Вашингтон назвал выбранные цели центрами исследований, разработок, производства и испытаний химического и биологического оружия. Пентагон утверждает, что одна из атак была направлена на объект по производству химического оружия, и теперь способность Сирии производить такое оружие значительно снизилась.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал всех членов Совета Безопасности проявлять сдержанность и избегать эскалации в Сирии, но сообщил, что заявления об использовании химического оружия требуют расследования.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл призвал Россию прекратить «притворяться», что Сирия не стоит за атакой на Думу, и пустить в ход свое влияние, чтобы заставить правительство Асада уничтожить свой химический арсенал.

«Россия использовала свою роль члена Совета Безопасности ООН, чтобы наложить вето на резолюции, призванные обеспечить тщательное расследование этого преступления и невозможность повторения этой трагедии в будущем», — сказал он на пресс-конференции в воскресенье.

Россия, чьи отношения с Западом ухудшились до уровня враждебности, знакомой по Холодной войне, отрицает, что в Думе вообще произошла газовая атака, и даже обвинила Британию в том, что она подстегнула антироссийскую истерию.

В Думу на место предполагаемой газовой атаки в прошлую субботу были отправлены последние автобусы для перевозки повстанцев и их семей, которые согласились сдать город, сообщает государственное телевидение. На этом закончилось все сопротивление в пригороде Дамаска, а правительство Асада отмечает одну из своих самых крупных побед в этой войне.