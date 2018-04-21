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Депутат бундестага предложил создать рабочую группу по восстановлению Сирии
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Депутат бундестага предложил создать рабочую группу по восстановлению Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт предложил Сирии создать совместную рабочую группу для обсуждения всех вопросов, связанных с восстановлением арабской республики.
"Я хотел бы поговорить о создании рабочей группы, состоящей из политиков и бизнесменов обеих стран. Определить рабочую карту и в режиме реального времени отслеживать процессы и выстраивать их", — сказал он, выступая на конференции по экономическому восстановлению Сирии в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
При этом немецкий политик отметил, что из-за решения Германии открыть границы в страну под видом беженцев проникли террористы.
"Из-за бездумного решения открыть границы в страну заехало много террористов и бандитов. И нам нужен обмен информацией, чтобы нейтрализовать тот опасный потенциал, который накопился на территории Европы, самостоятельно мы не сделаем, но с Сирией сможем", — добавил Гердт.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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