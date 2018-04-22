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Постпред Швеции: СБ ООН вернется к поиску политического решения по Сирии
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Постпред Швеции: СБ ООН вернется к поиску политического решения по Сирии 

ТАСС 1 час назад
СТОКГОЛЬМ, 22 апреля. /ТАСС/. СБ ООН на неформальной встрече в Бакокра в южной шведской провинции Сконе договорился о трех приоритетных пунктах повестки дня по Сирии, в том числе о возвращении к поиску политического решения. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в городе Мальмё заявил постпред Швеции при ООН Улоф Скуг, комментируя итоги имевших место дискуссий.
"Несмотря на глубокие противоречия, страны договорились о трех приоритетных вопросах для продолжения работы по ситуации в Сирии. Первое — всерьез вернуться к поиску политического решения в рамках процесса под руководством ООН", — цитирует Скуга агентство ТТ.
"Второе — сделать гораздо больше для разрешения гуманитарной ситуации, в том числе по резолюции, представленной Швецией и Кувейтом и принятой в феврале, — продолжил он. Третье — решить проблему химического оружия. Мы будем работать в ближайшие дни и недели, чтобы договориться о разумном механизме для выяснения, существует ли это оружие и кто в этом случае несет ответственность".
Встреча проходила в доме, где раньше жил бывший генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд (1953-1961), погибший в авиакатастрофе в Северной Родезии. Прибывшие на нее по приглашению Швеции члены СБ ООН, согласно программе, обсудили миротворческие операции организации, а также ситуацию в Сирии.
Скуг доволен результатами встречи. «Как мы знаем, в Сирии сложная ситуация, но настолько же сложной была и проблема для Совета Безопасности. Я думаю, мы все согласились с тем, что момент для этих переговоров был идеальным. Было полезно оказаться в другой атмосфере, чтобы поразмышлять о нашей общей ответственности», — пояснил Скуг.
По его словам, когда СБ вернется в Нью-Йорк, то будут предприняты новые шаги для активизации политического процесса.
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