Постпред Швеции: СБ ООН вернется к поиску политического решения по Сирии

"Несмотря на глубокие противоречия, страны договорились о трех приоритетных вопросах для продолжения работы по ситуации в Сирии. Первое — всерьез вернуться к поиску политического решения в рамках процесса под руководством ООН", — цитирует Скуга агентство ТТ.

"Второе — сделать гораздо больше для разрешения гуманитарной ситуации, в том числе по резолюции, представленной Швецией и Кувейтом и принятой в феврале, — продолжил он. Третье — решить проблему химического оружия. Мы будем работать в ближайшие дни и недели, чтобы договориться о разумном механизме для выяснения, существует ли это оружие и кто в этом случае несет ответственность".

Встреча проходила в доме, где раньше жил бывший генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд (1953-1961), погибший в авиакатастрофе в Северной Родезии. Прибывшие на нее по приглашению Швеции члены СБ ООН, согласно программе, обсудили миротворческие операции организации, а также ситуацию в Сирии.

Скуг доволен результатами встречи. «Как мы знаем, в Сирии сложная ситуация, но настолько же сложной была и проблема для Совета Безопасности. Я думаю, мы все согласились с тем, что момент для этих переговоров был идеальным. Было полезно оказаться в другой атмосфере, чтобы поразмышлять о нашей общей ответственности», — пояснил Скуг.