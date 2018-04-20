Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство

"В течение нескольких ближайших месяцев мы планируем открыть гонорарное консульство в Иерусалиме. Также рассматриваем вопрос об открытии Чешского центра в Иерусалиме, если получится, то ближе к концу этого года, чтобы совместить это с запланированным визитом в Израиль президента республики Милоша Земана ", — сказал Бабиш.

По мнению премьера, этими действиями Чехия не нарушит ни совместную позицию стран Евросоюза , ни резолюцию Совбеза ООН по Иерусалиму.

Позиция ООН и ЕС в данном вопросе заключается в том, что Иерусалим в будущем должен стать столицей как Израиля, так и будущего государства Палестина . Ныне зарубежные государства имеют свои диппредставительства в Тель-Авиве.

Ранее, в декабре 2017 года, американский президент Дональд Трамп заявил о том, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в этот город. Вслед за США подобный шаг намерена сделать также Гватемала

Комментируя решение Трампа, чешский президент Милош Земан заявил, что одобряет его.

"Еще во время посещения Израиля 4 года назад, я заявил, что приветствовал бы перенос посольства Чехии в Иерусалим", — сказал Земан.