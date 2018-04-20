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Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство
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Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. Чехия в течение ближайших месяцев откроет в Иерусалиме почетное консульство, сообщил в пятницу журналистам премьер Андрей Бабиш.
"В течение нескольких ближайших месяцев мы планируем открыть гонорарное консульство в Иерусалиме. Также рассматриваем вопрос об открытии Чешского центра в Иерусалиме, если получится, то ближе к концу этого года, чтобы совместить это с запланированным визитом в Израиль президента республики Милоша Земана", — сказал Бабиш.
По мнению премьера, этими действиями Чехия не нарушит ни совместную позицию стран Евросоюза, ни резолюцию Совбеза ООН по Иерусалиму.
Позиция ООН и ЕС в данном вопросе заключается в том, что Иерусалим в будущем должен стать столицей как Израиля, так и будущего государства Палестина. Ныне зарубежные государства имеют свои диппредставительства в Тель-Авиве.
Ранее, в декабре 2017 года, американский президент Дональд Трамп заявил о том, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в этот город. Вслед за США подобный шаг намерена сделать также Гватемала.
Комментируя решение Трампа, чешский президент Милош Земан заявил, что одобряет его.
"Еще во время посещения Израиля 4 года назад, я заявил, что приветствовал бы перенос посольства Чехии в Иерусалим", — сказал Земан.
В свою очередь, представитель чешского МИД Ирэна Валентова заявила в марте этого года, что дипведомство рассматривает ситуацию с возможным переносом посольства республики в Иерусалим, но в данный момент придерживается общей позиции стран Евросоюза, пока не предполагающих перемещать свои диппредставительства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
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