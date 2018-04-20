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Шойгу выступил с заявлением по Сирии
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Шойгу выступил с заявлением по Сирии 

Рамблер 1 час назад
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал «неудобным» и «неподходящим» момент для нанесения ракетной атаки США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
«Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал Шойгу во время встречи в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
По мнению Шойгу, ракетный удар помешал налаживанию стабильности в Сирии и процессу политического урегулирования.
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Шойгу отметил, что мировое сообщество предпринимает серьезные действия, чтобы в Сирию пришел мир. Он пояснил, что имеет в виду совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, и встречу в Астане, где тоже налаживался «основательный политический диалог всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии».
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