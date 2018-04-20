Шойгу выступил с заявлением по Сирии

«Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал Шойгу во время встречи в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

По мнению Шойгу, ракетный удар помешал налаживанию стабильности в Сирии и процессу политического урегулирования.