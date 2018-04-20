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В Косово нет места для борьбы политических сил Турции, заявил президент
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В Косово нет места для борьбы политических сил Турции, заявил президент 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 20 апр — РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что Приштина не будет местом для противостояния политических сил Турции, передает в пятницу новостной портал Kossev.
Косовский премьер Рамуш Харадинай в конце марта отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаши. Причиной стали задержание и высылка шести сотрудников косовского колледжа «Мехмет Акиф» в Турцию по подозрению в том, что они являются членами организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), о чем глава правительства не был оповещен силовиками. Местные СМИ предполагали, что полиция и контрразведка действовали по прямому приказу косовского президента Хашима Тачи, однако тот оградился от причастности к инциденту.
"Данный процесс не должен был произойти ни при каких обстоятельствах. Акция против них ошибочна. Компетентные органы должны объяснить детально, что произошло с депортацией турков", — цитирует портал Тачи.
Глава самопровозглашенного Косово также прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что правительство в Приштине не должно было оправлять в отставку силовиков в связи с происшедшим.
"Я не согласен с мнением, направленным в адрес косовского руководства. Косово — не место ни для гюленизма, ни для эрдоганизма", — приводит Kossev слова Тачи.
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