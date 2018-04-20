Более 61 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в Сирии

ХМЕЙМИМ, 20 апреля. / ТАСС /. Более 61 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики (САР) в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 61 тыс. 82 жителя Восточной Гуты", — сказал он.

По информации Министерства обороны РФ, 19 апреля боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска . В результате обстрела погибли три и ранены сорок мирных жителей.

Российскими военными за прошедшие сутки разминировано 12 домов и придомовых территорий; обезврежено 14 самодельных взрывных устройств. Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности успешно проведена операция по выводу боевиков и членов их семей из города Думейр, который находится под контролем правительства САР. «Через временно организованный российской стороной гуманитарный коридор выведено 389 боевиков и 1 тыс. 305 членов их семей. Все они на 30 автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР доставлены в населенный пункт Эль-Баб провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 141 сирийцу, в том числе 46 детям. Центром была оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Кумхана провинции Хама. Людям передано 890 продовольственных наборов, общий вес гуманитарного груза составил 3,8 т. Населению района Эль-Джумилия города Алеппо передана одежда, медикаменты и предметы первой необходимости.