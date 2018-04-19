Российские компании готовы прийти на строительной рынок Сирии

— У них большой объем необходимого строительства, но также будет коммерческое жилье, его надо продавать, поэтому с этой точки зрения сейчас изучается покупательская способность, от этого будет зависеть и скорость возводимого жилья. Построить там надо несколько миллионов квадратных метров.

— Уже известно, в каких городах собираются строить?

— Конечно. Это почти все города, которые разрушены, начиная от Дамаска и других. У них миллион эмигрантов в Турции , миллион в Европе и так далее. Это только мы говорим о количестве людей, получается, для каждого же нужна квартира, это несколько десятков, там, 20-30 квадратных метров, вот умножайте. Они предложили: давайте, у нас есть микрорайоны, прямо в Дамаске, если бы ваши застройщики пришли, можно было бы строить. Уже есть проект, начинаем строить, продавать. Какая скорость будет продаж, от этого будут зависеть объемы строительства.