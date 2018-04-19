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Российские компании готовы прийти на строительной рынок Сирии
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Российские компании готовы прийти на строительной рынок Сирии 

BFM.RU 45 минут назад
Фото: BFM.RU
Российские застройщики могут прийти в Сирию. Сразу несколько строительных компаний могут запустить проекты по строительству жилья в сирийских городах, пострадавших от боевых действий. Об этом в кулуарах Ялтинского экономического форума Business FM рассказал сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей Назаров:
— У них большой объем необходимого строительства, но также будет коммерческое жилье, его надо продавать, поэтому с этой точки зрения сейчас изучается покупательская способность, от этого будет зависеть и скорость возводимого жилья. Построить там надо несколько миллионов квадратных метров.
— Уже известно, в каких городах собираются строить?
— Конечно. Это почти все города, которые разрушены, начиная от Дамаска и других. У них миллион эмигрантов в Турции, миллион в Европе и так далее. Это только мы говорим о количестве людей, получается, для каждого же нужна квартира, это несколько десятков, там, 20-30 квадратных метров, вот умножайте. Они предложили: давайте, у нас есть микрорайоны, прямо в Дамаске, если бы ваши застройщики пришли, можно было бы строить. Уже есть проект, начинаем строить, продавать. Какая скорость будет продаж, от этого будут зависеть объемы строительства.
По словам Назарова, Россия и Сирия планируют создать совместное предприятие для облегчения взаиморасчетов по сделкам. Список компаний, которые могли бы в этом участвовать, уже передан сирийской стороне, но публично пока не озвучивается.
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