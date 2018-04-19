Требования сделать город Кум независимым государством для шиитов всего мира 

Как сообщает ливанский портал «Араби21», глава шиитского университета аль-Муртада в Куме Ахмед Задхуш представил в парламент Ирана проект о предоставлении городу Кум статуса независимого шиитского государства, которое сможет представлять всех шиитов в мире.
«Пришло время для того, чтобы город Кум стал независимым государством с определенными географическими границами и с собственным флагом, а не с флагом Ирана. Это шиитское государство также нуждается в собственной конституции», — заявил Задхуш в интервью для сайта «Иран Ваер» (Iran Wire). «После создания специальной конституции и признания международным сообществом шиитского государства, в Кум будут направлены послы, международные миссии и дипломатические представительства из всех стран мира. Государство будет по форме похоже на Ватикан. Кум будет собственным государством для шиитов, которое объединит всех шиитов в мире».
О столкновении интересов шиитского государства с республиканским режимом в Иране Задхуш сообщил: «Декларация о независимости Кума как независимого государства никогда не будет противоречить режиму Исламской Республики Иран».
По поводу экономических ресурсов города-государства Задхуш заявил: «Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия могут быть построены внутри города-государства для обеспечения доходов собственного бюджета».
После успеха иранской революции в 1979 году, шиитское сообщество в Куме оказало сильное влияние на шиитов во всем мире, особенно в Ираке, Ливане, государствах Персидского залива и Сирии. Кум привлек десятки тысяч шиитских студентов со всего мира, а также сыграл важную роль в свержении монархии в Иране.