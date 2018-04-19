Требования сделать город Кум независимым государством для шиитов всего мира

Как сообщает ливанский портал «Араби21», глава шиитского университета аль-Муртада в Куме Ахмед Задхуш представил в парламент Ирана проект о предоставлении городу Кум статуса независимого шиитского государства, которое сможет представлять всех шиитов в мире.

«Пришло время для того, чтобы город Кум стал независимым государством с определенными географическими границами и с собственным флагом, а не с флагом Ирана. Это шиитское государство также нуждается в собственной конституции», — заявил Задхуш в интервью для сайта «Иран Ваер» (Iran Wire). «После создания специальной конституции и признания международным сообществом шиитского государства, в Кум будут направлены послы, международные миссии и дипломатические представительства из всех стран мира. Государство будет по форме похоже на Ватикан . Кум будет собственным государством для шиитов, которое объединит всех шиитов в мире».

О столкновении интересов шиитского государства с республиканским режимом в Иране Задхуш сообщил: «Декларация о независимости Кума как независимого государства никогда не будет противоречить режиму Исламской Республики Иран».

По поводу экономических ресурсов города-государства Задхуш заявил: «Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия могут быть построены внутри города-государства для обеспечения доходов собственного бюджета».