Мы были правы, что бомбили Сирию

Соединенными Штатами, Францией и Небольшая бомбардировка объектов химического оружия в Сирии Великобританией была пропорциональной и эффективной, никого не убила. Это был акт неповиновения убийствам беззащитных гражданских лиц режимом Асада с использованием запрещенных химических веществ. Это также было предупреждением для «пропагандистской машины» Москвы , которое понадобилось из-за поведения российского представителя в ООН , так как они препятствовали всем важным расследованиям или действиям против отравления мирных жителей. В отличие от некоторых читателей «Гардиан» (Guardian) (я читаю вашу статью наряду с другими), я не собираюсь оказывать общественную помощь Москве и Дамаску

Эшли Хауорт-Робертс Лондон

Взгляд Джереми Корбина на дипломатию, по всей видимости, меняет принцип Рузвельта «говори мягко, но держи в руках большую дубинку». И я не хочу сказать, что избранный правительством путь — самый лучший. Успешная дипломатия требует не только добросовестности с обеих сторон, но и затрат, связанных с итогом (использование химического оружия), которого мы пытаемся избежать. Это также требует здравого признания того, что сирийский и российский режимы, наши противники, отражают тоталитарные черты Ханны Арендт , использующие системный обман и подрыв объективной истины в качестве тактических приемов и стратегических целей.

Готовность Корбина способствовать этому в отношении Солсбери и Думы можно объяснить его длительным недоверием.

Колин Гарвуд Беркхамстед, Хартфордшир

Благодарю вас за эти новости (от 15 апреля) по Сирии. Наконец-то появились честные мнения о гражданской войне. Почему наши западные правительства не могут быть честными? Мы должны признать, что если бы в 2011 году мы встали на сторону России и поддержали законное и стабильное правительство Сирии, то сейчас 400 тысяч сирийцев были бы все еще живы, а целые города и населенные пункты не превратились бы в руины.

Независимо от того, насколько отвратительны и злы химические нападения, это преступление по-прежнему бледнеет перед лицом нашего собственного преступления — готовности уничтожить целую страну. Мне следует сделать пожертвование в «Гардиан», потому что свежий взгляд этой статьи восстановила мою веру в вашу журналистику.

Поскольку мнения британских избирателей в решении о бомбардировке Сирии были проигнорированы, я считаю, что правительству следовало бы опубликовать диаграмму со шкалой, показывающей условия, которые автоматически активировали бы ответные меры на предполагаемое применение разрушительного оружия. Ядерная, химическая, кластерная бомба, фосфор, ракеты, атаки беспилотных летательных аппаратов и другие виды вооружений можно оценить с помощью показателя морального возмущения — с указанием скорости и типа несанкционированного ответа. Общественное обсуждение тогда бы не понадобилось.

Кристофер Нэш Хенли-на-Темзе, Оксфордшир