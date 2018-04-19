В Сирии готовится новая провокация с «химией»

Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной «химией»

Новые провокации с кустарной "химией" возможны в Сирии для оправдания планирующегося наступления на правительственные войска на юге страны, в котором будут участвовать более чем 12 тыс. боевиков из разных группировок под руководством "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ ). Об этом сообщил в четверг военно-дипломатический источник. По его словам, для наступления на войска Сирии в городах Дераа и Эль-Баас только "Джебхат ан-Нусра" и " Свободная сирийская армия " подготовили более 12 тыс. боевиков, а также сотни единиц техники. Поводом послужат обвинения правительственных войск в якобы нарушениях режима прекращения огня. "Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения", — сообщил источник. Источник отметил, что конечной целью масштабного одновременного наступления разных группировок боевиков на правительственные войска является создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии. Он добавил, что обстановка на юге Сирии серьезно обострилась в течение последних двух недель. Ранее так называемые "Белые каски" и другие неправительственные организации заявили о якобы нанесении удара хлорной бомбой со стороны авиации правительственных войск по мирным жителям в городе Дума в Восточной Гуте. Итогом реакции западного сообщества на эти заявления стал удар США, Франции Великобритании по Сирии 14 апреля. По различным военным и гражданским объектам, в том числе в пригороде Дамаска, было выпущено 103 крылатые ракеты.