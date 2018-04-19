Ещё
В Сирии готовится новая провокация с «химией»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной «химией» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Новые провокации с кустарной "химией" возможны в Сирии для оправдания планирующегося наступления на правительственные войска на юге страны, в котором будут участвовать более чем 12 тыс. боевиков из разных группировок под руководством "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг военно-дипломатический источник.
По его словам, для наступления на войска Сирии в городах Дераа и Эль-Баас только "Джебхат ан-Нусра" и "Свободная сирийская армия" подготовили более 12 тыс. боевиков, а также сотни единиц техники. Поводом послужат обвинения правительственных войск в якобы нарушениях режима прекращения огня.
"Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения", — сообщил источник.
Источник отметил, что конечной целью масштабного одновременного наступления разных группировок боевиков на правительственные войска является создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии.
Он добавил, что обстановка на юге Сирии серьезно обострилась в течение последних двух недель.
Ранее так называемые "Белые каски" и другие неправительственные организации заявили о якобы нанесении удара хлорной бомбой со стороны авиации правительственных войск по мирным жителям в городе Дума в Восточной Гуте. Итогом реакции западного сообщества на эти заявления стал удар США, Франции и Великобритании по Сирии 14 апреля. По различным военным и гражданским объектам, в том числе в пригороде Дамаска, было выпущено 103 крылатые ракеты.
ТАСС: последние новости
Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной "химией" Марин Ле Пен усомнилась в том, что Франция действительно бомбила объекты в Сирии WSJ: Израиль заручился поддержкой США перед атакой на сирийский аэродром Т-4
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию463
Япония отказалась от российского алюминия300
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»363
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя11
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»44
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение