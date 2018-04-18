СМИ Финляндии: для России союз с кровавым диктатором Асадом — лучше, чем ничего

Финляндия дала зеленый свет строительству газопровода «Северный поток — 2» через свои морские территории. Как сообщает старший инспектор по вопросам экологии Агентства по региональному управлению Южной Финляндии Пииа Ниеминен, в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к строительству газопровода, негативные последствия для окружающей среды будут минимизированы. «Рыболовным хозяйствам ежегодно будут выплачивать 33,5 тысяч евро — для компенсации ущерба промышленной рыбной ловле, нанесенного строительством и использованием газопровода», — отмечает Ниеминен («Кюмен Саномат», 12.04).

Многие журналисты обратили внимание на то, что работающая в России финская энергетическая компания «Фортум» была подвергнута критике сразу после заключения договоренностей между российской и финской сторонами по строительству «Северного потока — 2». « Российская газета » назвала «Фортум» угрозой безопасности страны и в качестве решения проблемы предложила экспроприацию, пишет «Илта-Саномат», предполагая, что своими угрозами Россия стремится добиться от западных стран снятия старых и новых антироссийских санкций. От всех этих российских запугиваний волосы встают дыбом, указывает «Илта-Саномат» (17.04).

По мнению доцента Александровского института Вели-Пекки Тюнккюнена, одним из возможных объяснений шумихи вокруг деятельности финской энергетической компании «Фортум» в России может быть стремление российских властей, в том числе убедить россиян в том, что другие государства желают России только зла. Возможно также, что, выставляя «Фортум» в плохом свете, Россия хочет обеспечить хорошее положение своим фирмам. Укрепляя собственные позиции в сфере энергетики и природных ресурсов, страна хочет вернуть себе статус великой державы, пишет «Кескисуомалайнен» (17.04).

СМИ активно пишут о ситуации в Сирии . Так, корреспондент Марьо Някки пишет, что «Россия поддерживает правительство Башара Асада в Сирии, но мотивы создания этого союза довольно практичны. Для России важно, чтобы в Сирии было хоть какое-нибудь правительство, которое отвечало бы интересам России. (…) Если Сирия еще сильнее погрузится в хаос, у России не будет никого, с кем она могла бы договариваться, и она утратит позиции на Ближнем Востоке. Так что кровавый диктатор Асад — это лучше, чем ничего».

Сейчас Россия злится и негодует, но она «не хочет оказаться в Сирии в конфликте с США или западным альянсом. Такая ситуация была бы непредсказуемой» и сказалась бы негативно на внутренней политике страны, считает Някки («Юле», 14.04).

По мнению Пекки Хакалы, Россия постоянно ведет информационную войну, — в том числе и в Сирии. «Война не начнется завтра, ведь она началась еще вчера. Информационный фронт — самый важный. (…) Похоже, прямо сейчас Путину нравится находиться в окопе информационной войны», — пишет журналист. Он также обращает внимание на слова Путина о том, что удары в Сирии могут спровоцировать усиление потока беженцев («Хельсингин Саномат», 14.04).

Предположение президента России Владимира Путина об усилении потока беженцев из-за происходящего в Сирии побудило журналистку Пяйви Лакку напомнить читателям о масштабном потоке беженцев из России в Финляндию в 2015–2016 годах. Не повторится ли эта крайне напряженная для Финляндии ситуация в этом году? Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюккянен успокоил журналистку и сообщил, что сейчас возобновление потока беженцев из России в Финляндию кажется маловероятным («Илта-Саномат», 17.04).