Сколько государств в Сирии в День эвакуации?

Сегодня, 17 апреля, отмечается 72-я годовщина эвакуации французских войск из Сирии . Торжество происходит на фоне войны между сирийским режимом и его сторонниками в оппозиционных районах, которая длится несколько лет.

Вчера сирийский режим собрал своих сторонников на площади Омейядов, чтобы отпраздновать эвакуацию и восстановление контроля над всей Восточной Гутой после ухода группировок на север Сирии.

Официальные и проправительственные СМИ, которые вели трансляцию с площади Омейядов сообщили, что тысячи сирийцев пришли отпраздновать эвакуацию и порадоваться победами сирийской армии и достойным ответом на тройственную агрессию под руководством США , которая произошла на рассвете в прошлую субботу.

Однако ирония в том, что празднование эвакуации французских войск происходит в свете присутствия на территории Сирии ряда государств, чьи силы развернуты в нескольких районах страны, включая Францию

Иран был одной из первых стран, которая отправила свои войска в поддержку президента Сирии Башара Асада после начала протестов против его режима в 2011 году.

Несмотря на неоднократные заявления Тегерана о том, что его присутствие в Сирии ограничивается военными советниками, израильские данные говорят, что в Сирии находится около 18 тысяч бойцов, которых поддерживает Тегеран. Бойцы разделены между подразделениями иранских элитных сил «Басидж», Революционной гвардией и ливанской «Хезболлой»

Ранее были опубликованы данные о встрече командира спецподразделения «Эль-Кудс» Касема Сулеймани с иранскими силами на нескольких фронтах.

Россия также оказала поддержку режиму, когда объявила в сентябре 2015 года о начале военного вмешательства в Сирию. Она использовала военную базу Хмеймим в провинции Латакия как штаб-квартиру для своих сил и авиабазу для самолетов. Они осуществляли бомбардировки районов, находящихся под контролем оппозиции, что привело к гибели тысяч сирийцев.

В районах Восточного Евфрата находится несколько сил, в первую очередь силы США, численность которых составляет около двух тысяч военнослужащих, а количество американских баз к востоку от Евфрата — около 20 штук.

Франция не потеряла из виду сирийскую арену. Турецкое информационное агентство «Анадолу» опубликовало карту пяти французских баз в восточной Сирии и сообщило о присутствии 100 французских солдат в регионе.

Франция объявила в конце прошлого месяца о возможном увеличении своего военного присутствия в Сирии в рамках коалиции во главе с США, сообщает «Рейтерс» (Reuters) со ссылкой на источник в администрации французского президента.

На севере Сирии Турция начала военную операцию под названием «Оливковая ветвь» в городе Африн в провинции Алеппо. Она смогла взять под контроль афринскую территорию после вытеснения курдских «Отрядов народной самообороны».