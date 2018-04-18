Лондон отомстил Москве за попавший в Сирии в плен спецназ

Французский сайт Olivierdemeulenaere.wordpress.com сообщил о пленении в Сирии британских военнослужащих 22-го батальона Специальной авиационной службы (SAS), которые осуществляли координацию и поддержку террористов. Операция сирийской армии была проведена во время освобождения района Восточная Гута — пригорода Дамаска . Произошло это в феврале, когда значительные силы правительственных войск, освободившиеся от боевых действий в провинции Идлиб , были переброшены к сирийской столице.

В связи с таким поворотом событий, крайне неприятным для Лондона, и было инсценировано «дело Скрипалей», а затем и разыграна театрализованная «химическая атака». Потому что прежний сценарий по вызволению взятых в плен и разоблаченных кураторов и помощников террористов перестал работать в связи с близостью полного освобождения страны от «умеренной оппозиции».

Это был уже не первый захват натовских инструкторов и бойцов спецподразделений. В 2013 году в Алеппо были взяты в плен 23 бойца французского Командования специальных операций (COS), которые налаживали взаимодействие с частями ИГИЛ*, координировали их действия и осуществляли техническую поддержку. Однако в результате тайных торгов между Парижем и Дамаском ситуацию удалось разрулить без огласки. При этом Сирия получила от Франции за возвращение ей живых и здоровых спецназовцев определенные преференции, как политические, так и экономические.

Годом раньше похожий сценарий был разыгран в Хомсе, где были захвачены 40 турецких и 20 французских офицеров. При посредничестве Ливана они были возвращены в свои армии.

Наиболее масштабный и шумный инцидент с «легализацией» поддерживавших террористов сил произошел в декабре 2016 года в Алеппо. Информация выдавалась дозировано. Вначале было сообщено о захвате 14 иностранных военных. Затем к ним прибавились еще трое. Были они преимущественно из Саудовской Аравии , Катара, Марокко Израиля . В конце концов, список разросся до 110 человек. Были в нем и американцы, и французы, и англичане. И это не какие-нибудь «псы войны» или «дикие гуси», а кадровые военные, состоящие на службе в специальных подразделениях своих стран. Этакая коалиция международных террористов и сил НАТО , сражающаяся за свержение сирийского правительства.

Это был неплохой материал, который можно было бы использовать в переговорном процессе относительно дальнейшей судьбы арестованных. А также получить преференции для подготавливавшихся в Астане переговоров со всеми участниками сирийского конфликта. Захваченных освободили в обмен на выход из двух шиитских анклавов в Идлибе женщин, детей и раненых бойцов.

В начале этого года особой нужды торговаться, в данном случае с Лондоном, с целью освобождения бойцов британского спецназа, не было. И это, как небезосновательно полагают эксперты, привело Лондон в ярость. Для того, чтобы закамуфлировать в информационном поле «подвиги» британских коммандос и было инсценировано отравление Скрипалей. Заодно тут подверстались и президентские выборы в России , и потребность в ведении новых санкций, и многое другое.

Когда же Скрипали чудесным образом восстали из мертвых, было снято малобюджетное кино о химической атаке в Думе . Но и этот сюжет начал трещать по швам. Однако разоблачители «преступного сговора Асада и Путина» не сдаются и начинают лгать в каких-то циклопических масштабах. В понедельник во французском парламенте прозвучали речи о том, что спецслужбам Франции известны 44 случая массированного применения в Сирии отравляющих веществ.

В то же время французские спецслужбы совершили на Ближнем Востоке множество преступлений. Одно из самых громких раскрылось сравнительно недавно. И теперь, когда экс-президент Николя Саркози угодил под следствие, тайное стало явным. По имеющимся сведениям, именно Париж инициировал убийство французским агентом Муммара Каддафи, чтобы скрыть факт финансирования избирательной кампании Саркози ливийским лидером. 20 октября 2011 года агент смешался с толпой и выстрелил Каддафи в голову.

«Доблесть» спецслужб, выполняющих щекотливые задания в других странах, как правило, становится известна по прошествии какого-то времени. Выявление такого рода противоправной, с точки зрения международного законодательства, деятельности сопряжено со скандалами. Которые, впрочем, вскоре затухают по причине провоцирования «контрскандалов».

Сравнительно недавно стало известно о деятельности в Афганистане вышеупомянутого британского спецназа SAS. Daily Mail опубликовала разоблачительную статью, в которой говорится о том, что в этой стране коммандос в равной мере действовали и против боевиков «Талибана» **, и против мирного населения. И с одинаковой степенью жестокости.

За 13 лет пребывания британских сил в Афганистане поступило около семисот обращений свидетелей и жертв жестокого обращения со стороны SAS. Довольно долго они, что называется, лежали под сукном. И лишь после того, как расследованием одного вопиющего случая заинтересовались СМИ, поднявшие протестную волну, делам стали давать ход.

В «активе» коммандос и расстрелы безоружных жителей, не имевших связей с террористами, и жестокие пытки. Так, во время ночного рейда в провинции Южный Гильменд британцы расстреляли в собственном доме четырех членов семьи. Именно расстреляли, поскольку руки у всех были закованы в наручники. Не редки были случаи убийства безоружных подростков на глазах их матерей.

Повсеместно использовалась фальсификация отчетов. А также подбрасывание пистолетов расстрелянным невооруженным людям.

Несомненно, настанет время, и мы узнаем о «подвигах» британского спецназа и в Сирии.

А вот роль американских спецслужб в оказании значительной помощи как «умеренной сирийской оппозиции», так и боевикам ИГИЛ столь велика, что о ряде фактов нам известно уже сейчас.

23 сентября прошлого года в результате массированного огня из минометов и реактивной артиллерии, который вели боевики «умеренной оппозиции», объединившиеся с остатками игиловцев под патронатом США , погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов . Он находился на командном пункте 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийской армии с целью оказания помощи в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.

О нахождении генерала именно в этом месте и в это время было известно американской разведке, координирующей действия антиправительственных террористов. Разведка же и передала боевика точное целеуказание для ведения прицельного огня.

В ответ на доказательные обвинения в преступлении, совершенном американском спецназом, из Вашингтона последовали заверения в том, что главная цель США — борьба с международным терроризмом, и российские обвинения совершенно беспочвенны.

Через три дня ВКС России предоставили неопровержимые доказательства, накрыв ракетным ударом место сходки агентов американских спецслужб с главарями запрещенной в России радикальной исламистской террористической группировки «Хайят Тахрин-аш-Шам», которая в американском списке тоже значится как террористическая. В результате операции были уничтожены 32 человека, включая группу американского спецназа, охранявшего эту сходку. В общей сложности погибли 14 граждан США.

* Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** «Движение Талибан» решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.