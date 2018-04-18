Марин Ле Пен усомнилась в том, что Франция действительно бомбила объекты в Сирии

"Во-первых, вопрос заключается в том, действительно ли он [президент Франции Эмманюэль Макрон ] вообще разбомбил завод, где производилось и хранилось химическое оружие. Позвольте, я может и мало чего знаю об этом, но я руководствуюсь народной мудростью и здравым смыслом: когда бомбят завод, где хранится химическое оружие, значит идут на риск убить тысячи людей, которые живут поблизости", — сказала она.

При этом, продолжила политик, сами сирийские власти заявляют об отсутствии потерь среди своего населения. «Получается, он [объект] не охранялся. Это значит, что там был исследовательский центр — очевидно, очень чувствительный объект, — который якобы не охранялся», — заметила Ле Пен.

"Думаю, — продолжила она, — что нам рассказывают много разных историй. Но мы уже привыкли к этому, слышали много таких историй, которые нам долгие годы рассказывают американцы — начиная с [экс-госсекретаря США Колина Пауэлла , со своей маленькой пробиркой утверждавшего об оружии массового поражения, что стало обоснованием для войны в Ираке , хотя сегодня все уже признают, что эта война проводилась на основе лжи, и это была ловушка, в которую, к слову, [экс-президент Франции] Жак Ширак не попался. Так что я ставлю знак вопроса на всей информации, которая передается нам со стороны Соединенных Штатов".

Кроме того, добавила Ле Пен, сам по себе удар западной коалиции в составе США, Франции и Великобритании по сирийской территории является нарушением международных норм. «Думаю, что он [Макрон] нарушил международное право, но тут даже спорить не о чем. Он говорит о „международной легитимности“, которая должна заменить собой международное право, но меня смущает эта концепция — существует только международное право. Иначе такую же концепцию [легитимности] использует ХАМАС , нападая на Израиль — неужели мы уже встаем на путь ХАМАС?» — указала она.