Верховный муфтий Сирии хочет в ближайшее время посетить Россию

"В Дамаске мы провели встречу с верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном, который выразил желание в самое ближайшее время посетить Российскую Федерацию", — сказал Турчак на пленарном заседании в среду по итогам своей поездки в САР.

Он также сообщил, что в Хомсе, где значительная часть населения — христиане, у парламентария прошла встреча с представителями трех сирийских христианских конфессий, которые рассказали о религиозных гонениях, совершаемых умеренной сирийской оппозицией.