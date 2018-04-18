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Верховный муфтий Сирии хочет в ближайшее время посетить Россию
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Верховный муфтий Сирии хочет в ближайшее время посетить Россию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак сообщил, что верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун на прошедшей ранее встрече с российской делегацией в САР выразил желание в ближайшее время посетить Россию с визитом.
"В Дамаске мы провели встречу с верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном, который выразил желание в самое ближайшее время посетить Российскую Федерацию", — сказал Турчак на пленарном заседании в среду по итогам своей поездки в САР.
Он также сообщил, что в Хомсе, где значительная часть населения — христиане, у парламентария прошла встреча с представителями трех сирийских христианских конфессий, которые рассказали о религиозных гонениях, совершаемых умеренной сирийской оппозицией.
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