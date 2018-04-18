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Греция назвала обязательное условие для вступление Македонии в Евросоюз
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Греция назвала обязательное условие для вступление Македонии в Евросоюз 

РИА Новости 1 час назад
АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции заявило, что изменение конституционного названия Республики Македония является обязательным условием вступления Скопье в Евросоюз.
В заявлении МИДа в связи с планами Еврокомиссии говорится, что Греция поддерживает расширение Европейского союза, считая само собой разумеющимся, что страны-кандидаты выполняют условия вступления, включая уважение международного права и добрососедских отношений.
Греция отмечает, что «решение вопроса с названием (бывшей югославской Республики Македония) остается неотъемлемой частью данных условий», говорится в документе.
В Афинах добавляют, что Скопье предстоит долгий путь, чтобы заполнить возникшие пробелы.
"Стабильность и прогресс страны в жизненно важных интересах Греции. В седьмой раз эта страна получает положительную рекомендацию от Европейской комиссии. Однако следует еще раз уточнить, что все решения принимаются Советом (ЕС), а не комиссией, где Греция четко сформулировала свои позиции", — говорится в заявлении.
Спор вокруг наименования «Македония» мешает бывшей югославской республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить проблему.
В МИДе отметили также, что в отношении Албании Греция фокусирует внимание как на правах меньшинств, так и на правах собственности, а также на необходимости полного соблюдения принципа pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться — лат.), и на эффективной борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
Что касается Турции, то Анкара должна продемонстрировать желание идти европейским курсом, заявил греческий МИД.
"Греция неоднократно заявляла о своей решительной поддержке европейской перспективы Турции. Однако в свете последних событий снова стало ясно, что сама Турция должна продемонстрировать на практике, хочет ли она продвигать свой европейский курс. Мы приветствуем вывод Европейской комиссии о том, что провокационное поведение Анкары по отношению к государствам-членам Европейского союза, прежде всего в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, является не только двусторонним вопросом, но также касается региональной безопасности Союза", — подчеркивается в заявлении.
МИД Греции выразил благодарность за заявление Еврокомиссии о двух греческих солдатах, которые продолжают оставаться в тюрьме в турецком Эдирне.
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