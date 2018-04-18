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Экс-сотрудник Пентагона разнёс бывших коллег за Сирию
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Экс-сотрудник Пентагона разнёс бывших коллег за Сирию
News.ru
44 минуты назад
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Американская военная и политическая верхушка утрачивает связь с реальностью и приобретает иллюзию контроля за всеми событиями в мире, считает бывший аналитик
Пентагона
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