Сюжет о мальчике из сирийской Думы покажут в ООН

На уровне ООН обсуждается химическая атака в сирийском городе Дума , как выясняется, чисто фейковая постановка. Мирное население травили там будто бы хлором. Удивительный поворот истории. Одними из самых яростных обличителей официального Дамаска , заодно и Москвы , в применении бесчеловечного оружия стали Великобритания Германия . Страны, которые в начале ХХ века сами массово травили друг друга именно ядовитым хлором и которые положили начало мировой гонке химических вооружений.

22 апреля 1915 года вблизи бельгийского города Ипр немцы неожиданно атаковали позиции британцев и французов, распылив в их сторону 180 тонн высокотоксичного хлористого газа. Желто-зеленое облако накрыло окопы солдат Антанты. В страшных мучениях погибли около пяти тысяч человек, более пятнадцати тысяч получили сильнейшие отравления, многие вскоре умерли, еще больше стали инвалидами. В том же 1915 году, 31 мая, на Восточном фронте немцы применили против русских войск гораздо более высокотоксичное, чем хлор, отравляющее вещество — фосген.

Скоро Великобритания и Франция запустили в массовое производство собственное химоружие и стали нещадно травить им немцев. За годы Первой мировой войны было применено 125 тысяч тонн ОВ. В общей сложности боевой отравой были поражены около миллиона человек. К великому прискорбью, большей частью ими оказались русские солдаты и офицеры.

В отличие от западных противников и союзников мы тогда не стали создавать свои боевые отравляющие вещества. Зато именно наш соотечественник, профессор Николай Зелинский, создал первый в мире противогаз, конструкция которого легла в основу всех фильтрующих противогазов, в какой бы стране мира они ни выпускались.

Лаосе и После заключения Версальского мирного договора 1919 года применение химоружия официально запретили. Однако боевые отравляющие вещества применялись. Ядовитый Agent Orange — оранжевый реагент — использовался армией Великобритании в войне в Малайе, которая шла с 1948 по 1960 год. Затем США во время войны во Вьетнаме Камбодже с 1961 по 1971 год. После опрыскивания джунгли буквально «сгорали». Вместе с растениями гибло все живое — от насекомых до птиц и зверей. Почти все люди, соприкасавшиеся с этим реагентом, чуть позже умерли от рака, а их потомство рождалось со страшными уродствами. По сей день англосаксов никто не обвинил в химических атаках на гражданское население, которое больше всего и пострадало. Факты как бы общеизвестные. Но кто о них помнит в том же ООН?

В 2014 году на борту американского судна Cape Ray было уничтожено наиболее опасное сирийское химоружие

Дамаск имел некоторые запасы боевых ОВ. Под строгим присмотром Вашингтона все запасы достаточно примитивного химического оружия, которые имели сирийские военные, были учтены и полностью уничтожены. Причем весь процесс шел без участия России . Нам не доверили. С 7 июля по 13 августа 2014 года в Средиземном море на борту американского судна Cape Ray были уничтожены наиболее опасные сирийское химоружие. И 4 января 2016 года ОЗХО заявила о полном уничтожении химического оружия Сирии . А есть гарантия, что они уничтожили все химоружие? Или часть передали «вооруженной оппозиции»?

Маленький городок Ипр стал, как позже Хиросима, символом одного из величайших преступлений против человечества. И совершила его отнюдь не Россия.

Мы, кстати, приняли на себя все международные обязательства по уничтожению своих запасов химоружия. И завершили это уничтожение еще в прошлом году. А в США арсеналы с химическими бомбами и снарядами как были, так и остались.

Применение химоружия в Сирии — под вопросом. Но эту страну и весь мир уже накрыло облако ядовитой фейковой информации.