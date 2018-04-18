Василий Небензя: Ракка лежит в руинах

В ходе проводимого проведенного по инициативе России заседания Совбеза ООН по обсуждению гуманитарной ситуации в сирийской Ракке и лагере беженцев Эр-Рукбан постпред РФ Василий Небензя заявил, что город лежит в руинах.

"Только недавно в Ракке побывала миссия ООН , и даже несмотря на то, что она продолжалась всего несколько часов, ясно, что город лежит в руинах, — отметил дипломат. — Под завалами лежат горы трупов, каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы".

Российский полпред при всемирной организации перечислил шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии

"Первое: у сирийского конфликта нет военного решения. Политические основы урегулирования хорошо известны. Нужно совместно работать над выполнением резолюции СБ ООН 2254, которая призвана способствовать переговорам в рамках Астанинского процесса и итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи . Призываем США и их союзников прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии в нарушение Устава ООН и международного права.

Кроме того, призываем прекратить попытки создать в Сирии новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность.

В третьих, призываем все государства, все оппозиционные силы прекратить агрессивную ненавистническую риторику в отношении властей Сирии, а заодно и России, а также шаги, направленные на насильственное свержение власти.

В-четвертых, призываем государства, имеющие соответствующее влияние, обеспечить, наконец, окончательное и бесповоротное отмежевание вооруженных группировок от террористов и приступить к подлинному международному сотрудничеству в антитеррористической борьбе".

Также Василий Небензя призвал также международное сообщество «незамедлительно включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии».

В-шестых, мы призываем оппозиционные структуры отказаться от провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химического оружия".

Также российский дипломат подчеркнул, что США, Великобритания Франция не смогут силовым путем отстранить от власти президента Сирии Башара Асада . «Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как военного преступника, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача не реализуема. Иллюзий тут быть не должно», — заявил Василий Небензя.