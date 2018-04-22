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ВВС Ирака сообщили о ликвидации группы ИГ
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В Ираке заявили о ликвидации почти 40 боевиков ИГ* при авиаударах в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Сара Нуреддин
ВВС Ирака ликвидировали не менее 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, в том числе шесть командиров, в ходе бомбардировок 19 апреля на территории Сирии, сообщил официальный представитель иракского командования ВС Яхья Расул в воскресенье.
В четверг офис иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади объявил, что иракские ВВС нанесли авиаудары по ИГ* на территории Сирии, отметив, что позиции боевиков находились в приграничных районах и угрожали безопасности Ирака.
"В результате этих ударов уничтожены 36 террористов, в том числе главари", — говорится в заявлении Расула. Среди убитых командиров ИГ* далее перечислены шесть имен.
Расул отметил, что удары наносились в соответствии с точными данными иракских спецслужб о местонахождении боевиков, в том числе о пункте встречи командиров ИГ*.
Представитель министерства обороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи ранее сообщил РИА Новости, что удары 19 апреля были нанесены после координации с совместным центром безопасности, куда наряду с Ираком входят Сирия, Иран и Россия. По его словам, целью иракских ВВС стало скопление террористов и их командование восточнее реки Евфрат на территории Сирии. Он добавил, что Ирак готов продолжить бомбить ИГ* в Сирии, если появится новая информация о наличии угрозы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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