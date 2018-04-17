Что кроется за сообщениями о «новой атаке на Сирию»

Ливан и Одно из главных событий дня — нападение на сирийскую авиабазу Шайрат, которого на самом деле не было. Истерику раздули три страны — Сирия Израиль , причем последний хочет казаться случайной жертвой информационной войны. Но не все так просто: если Израиль все-таки причастен, это откроет новую страницу в истории конфликта в Сирии.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник на правительственной авиабазе Шайрат сработала ложная тревога. Внешнего нападения не было, но в новостях со ссылками на агентство САНА утверждалось, что девять ракет были сбиты системами ПВО. Ряд источников обвинили в нападении Израиль, а Пентагон даже собрал специальный брифинг, чтобы откреститься от «повторного удара».

Позднее появились сообщения, что атаке подверглась еще одна сирийская авиабаза — Думэйр, расположенная неподалеку от Дамаска . Несколько часов сирийские, иранские и израильские СМИ все это муссировали, обмениваясь весьма воинственными заявлениями.

Аэродромы Шайрат и Думэйр были единственными целями в Сирии, ПВО которых полностью отразило все американские ракеты, выпущенные по ним во время субботнего удара. А наибольшее число повреждений получили те объекты, которые не защищались стационарными и пристреленными системами ПВО, например, научный центр в квартале Барзе. Таким образом, для информационного фона в Америке было бы полезно, чтобы Шайрат и Думэйр все-таки «пробили», но это уже конспирология.

В то же время, согласно ряду данных, на аэродроме Думэйр в момент тревоги находились российские военнослужащие из числа переговорщиков из ЦПВС, которые проводили беседы с остатками группировки «Джейш аль-Ислам» . Причем, уже по последним данным, была достигнута договоренность о том, что около тысячи боевиков отправятся в Джераблус вслед за своими братьями по разуму из Думы . Теперь они сдают тяжелое вооружение и на общих основаниях уезжают на север, однако часть боевиков заявила о примирении с правительством Сирии и решила остаться в городке Аль-Думэйр.

В таком контексте сообщения о ракетном нападении на авиабазу выглядит как новая провокация, но уже неустановленного происхождения.

Первыми пострадавшими от информационного возмущения стали ливанцы. Последние две недели над их головами стаями летают ракеты, и в партере откровенно нервничают. После того, как израильские истребители обстреляли сирийскую базу Т4, зависнув в ливанском воздушном пространстве, президент страны Мишель Аун разразился гневной речью, в которой заявил, что «больше не допустит», «не позволит» и тому подобное.

Выступление Ауна не заметили, и тогда ливанцы начали оперировать объективными техническими данными. Вот и сейчас источник в службе международного аэропорта им. Рафика Харири в Бейруте сообщил, что самолеты ВВС Израиля не могли нанести удар, так как их не было в воздушном пространстве в момент предполагаемой атаки на Шайрат.

Другой источник в Бейруте пояснил, что израильские самолеты несколько раз за день появлялись в воздушном пространстве страны. И именно направление «со стороны Ливана» с точки зрения местных экспертов однозначно указывает на израильское происхождение самолетов и ракет. Другое дело, что над Ливаном сейчас кто угодно может пролететь, и ничего ему за это не будет.

Ирана В Израиле официальные представители ВВС и ЦАХАЛ комментировать происходящее поначалу отказались, но за дело взялись местные газеты. «Хаарец» начала активно цитировать заявления спикера МИД Бахрама Гасеми , сделанные им полторы недели назад по поводу ракетной атаки на Т4. Там было, что цитировать. Например: «Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит надлежащий ответ на свои действия». Или вот: «Сирийская армия способна защищать свою территорию и будет делать это».

Но Гасеми говорил всё это по поводу атаки на Т4, а мистические события вторника в Шайрате и Думэйре не комментировал. Тем не менее, в Израиле быстро запутали самих себя, и к середине дня большинство СМИ были уверены в том, что Т4 зачем-то атаковали опять, а Иран стоит то ли за внезапно сработавшей сигнализацией, то ли за очередным и на редкость бессмысленным рейдом израильских ВВС.

Иран тут вообще не причем. Даже Бахрам Гасеми ни при чем — это был редкий день, когда он никаких специальных заявлений вообще не делал. Но в Израиле заново раскручивали «стори» про «иранскую угрозу» на основании «новых данных». Надо признать, что в этом ему поспособствовали сирийские СМИ, включая государственные телеканалы и агентства САНА. Но они это делали не по злобе, а от эйфории — появился новый повод подтвердить стойкость сирийской ПВО.

Пора уже привыкнуть, что Израиль превратился в постоянный источник провокаций, и иногда у него это получается не по разуму, а по инерции. Крупнейшие израильские газеты проигнорировали убаюкивающие разъяснения россиян и собственной армии, принявшись стращать читателей Бахрамом Гасеми. Действительно, он часто бывает, скажем так, нетолерантен в отношении еврейского государства, но в этом конкретном случае он молчал, а Тель-Авиве безостановочно рассказывали про грядущий «иранский ответ» за налет на Т4.

Это тот самый случай, когда некритичное использование информации сразу несколькими сторонами само собой разогнало крупный конфликт между ними — с наказанием невиновных и награждением непричастных.

Почему у сирийцев сработала ложная тревога — другой вопрос. Скорее всего, от излишнего усердия и усталости персонала. Но затем сирийцы сделали то, от чего их вроде бы отучили года два назад: принялись трубить через официозные СМИ о победе над «девятью израильскими ракетами». Необходимо признать, что государственные СМИ самого Израиля, а равно — его официальные представили в антииранской панике не участвовали, но и не опровергали надуманный повод. Заявление ВВС сводилось к no comment, что во всем мире и при любых обстоятельствах журналистов только раззадоривает.

Между тем, есть и альтернативная версия событий, в которой Израиль уже не выглядит жертвой собственных информационных страхов. По ряду данных, ложную тревогу сирийского ПВО можно интерпретировать как «объединенный электронный сбой системы», приведший к запуску ракет. Причем, этот сбой мог быть результатом внешнего воздействия: например, хакерской атаки со стороны все того же Израиля, который самостоятельно взял на себя обязанность выявлять дыры в сирийской обороне, в первую очередь, ПВО.

Другая возможная причина — необычный воздушный траффик. Теперь уже никто не уследит, что летает над Ливаном, даже сами ливанцы.

В таком контексте Израилю будет куда труднее выглядеть бедной овечкой, которой, по словам министра обороны Авигдора Либермана, противостоит «объединенный фронт» из всех вокруг. Возможно, что и противостоит, но зачем же провоцировать ситуацию и дополнительно нагнетать обстановку в собственном обществе?

Доказать вмешательство в электронную систему ПРВО Сирии будет кране трудно, но эта версия все-таки имеет право на жизнь. А это уже принципиально новая угроза, с которой никто в Сирии раньше не сталкивался.