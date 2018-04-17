Эрдогана заставят отказаться от наших С-400

Санкции Соединенных Штатов Америки пока не приняты, несмотря на то, что постпред США при ООН Никки Хейли обещала их принятие в понедельник. По всей видимости, дипломат забыла спросить президента своей страны, оттого и поторопилась с утверждениями. Во всяком случае, такие выводы делают американские средства массовой информации. По их сведениям, Трамп был не готов к принятию новых санкций, потому-то их пока и нет. Однако это не означает, что их вовсе не будет. Риски их введения велики, потому что после той воинственной риторики, что выбрал запад после так и не доказанной химатаки в сирийской Думе , идти на попятную будет нелепо. Да, скорее всего санкции все же будут приняты, и, возможно, на этот раз они будут затрагивать не только Россию . Такую информацию распространяли как иностранные, так и российские масс-медиа. Новые ограничения Штатов должны затронуть не только российские кампании, но и тех, кто сотрудничают с ними. В качестве возможных жертв этих санкций называют ряд постсоветских республик, например, Казахстан Армению . Но есть и другие страны.

Пожалуй, самой интересной из них в данном случае можно назвать Турцию . Она очень активно сотрудничает с российскими компаниями, да и с Россией в целом. Недавно сферы взаимодействия расширились, и сейчас, как известно, турки собираются покупать российские системы ПВО С-400. Эта сделка очень взбудоражила партнеров Турции по НАТО

Анкару многократно упрекали в неправильности этой сделки и призывали всячески отказаться от задуманного. Но президент Эрдоган был непреклонен, более того, в результате очередных его переговоров с Владимиром Путиным стало известно, что сроки поставок российской военной техники в Турцию перенесены с 2020 года на 2019. При этом первые лица турецкого государства неоднократно заявляли, что сделку сорвать не удастся. Тем не менее, в виду новых обстоятельств есть определенные риски, что поставки все-таки будут сорваны. С чем это связано? С радикальными действиями Соединенных Штатов. Они атаковали Сирию , снискав при этом одобрение Анкары, а затем обвинили Москву в том, что она является пособником химических атак, ответственность за которые лежит на Башаре Асаде . Ну а потом была Никки Хейли со своим преждевременным анонсом и утверждения журналистов, что санкции обязательно ударят по третьим странам, в том числе по Турции. На этом фоне очень активизировалось проамериканское лобби в Анкаре — мол, сейчас лучше не идти на рожон и отказаться от этой авантюры с С-400, дабы не попасть в немилость к Вашингтону.

О том, насколько реален разрыв уже заключенного и частично оплаченного контракта, мы поговорили с различными экспертами.

Российский востоковед Олег Гущин считает, что наибольшие риски для срыва сделки представляют не угрозы санкций, а коммерческие интересы США. По его мнению, Вашингтон совершенно не заинтересован, чтобы турки купили С-400, потому будут активно противодействовать.

— В настоящий момент угроза срыва сделки минимальна, но небольшие шансы, конечно, есть. Никакие санкции против Турции американцы вводить не будут, это все нелепо, но переманить покупателя они, конечно, хотят. Скорее всего, он начнут предлагать свои Patriot-ы (американские противоракетные комплексы — авт.) на более выгодных условиях, чем это делает Россия. Но в Турции многое упирается в личность Эрдогана. Сильно сомневаюсь, что при таких условиях в нем делец возьмет верх над политиком. В политическом плане, конечно, для него намного выгоднее завершить сделку с Россией, и не потерять собственный авторитет, в противном случае он может утратить тот образ независимого политика, который он выстроил, и каковым он сейчас является на самом деле.

При этом политолог отметил, что, несмотря на одобрения атаки на Сирию, Эрдоган все же запретил американцам использовать для подобных целей базу Инджирлик (турецкая военная авиабаза, используемая США — авт.) и в целом территорию Турции, что говорит, в том числе и о лояльности по отношению к России.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что срыв сделки будет серьезной ошибкой. Однако, по его словам, в Турции такой взгляд пользуется определенной популярностью, что связанно с традиционной проамериканской позицией довольно большой части общества.

— США выставляют Россию в очень невыгодном свете. В ее причастность к химическим атакам Асада теперь верят многие государства, и многие люди. В Турции, конечно, нет только одной позиции, поэтому как политики, так и обычные люди придерживаются различных мнений. Если США сумеют доказать свои обвинения, то, конечно, сделка сорвется. Но пока их утверждения не имеют оснований. Сильный шаг сделали российские дипломаты, заявившие о постановке химической атаки в Думе, они даже заявили, что нашли тех, кто все это снимал. Но дело в том, что в Турции почти все уверены, что химическая атака действительно была, и организовал ее Башар Асад. Поэтому придется потратить много усилий для доказательства другой версии. Сложно говорить, как будет развиваться ситуация, но определенные сомнения у части турецкой элиты уже появились. Есть некоторые сомнения в выгоде от приобретения С-400. Надо сделать так, чтобы эти сомнения не получили развития. Эрдогану вместе со своими друзьями в России надо поторопиться и завершить сделку как можно скорее.