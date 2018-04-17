В Восточной Гуте найдена лаборатория боевиков

Военнослужащие российской армии обнаружили в сирийском городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие и хранились компоненты для его производства.
Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал специалист войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии Александр Родионов.
"В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов", — приводит его слова ТАСС.
"При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия. Обнаружены вещества такие как: тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта", — сообщил Родионов.
"Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ", — добавил он.