Ещё
Могерини: в Сирии возрастает риск разделения страны на разные зоны влияния
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

Могерини: в Сирии возрастает риск разделения страны на разные зоны влияния 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Мария Князева. Риск разделения Сирии на различные зоны влияния возрастает, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Риск разделения страны на зоны влияния нарастает. Женевские переговоры представляют собой единственный путь, который может привести к мирной, единой, независимой и по-настоящему демократической Сирии", — заявила Могерини, выступая в Европарламенте.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Эксперты ОЗХО встретятся с представителями сирийских властей Франция запустила процедуру лишения Башара Асада ордена Почетного легиона Экологисты, "левые" и евроскептики в ЕП раскритиковали Макрона
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой93
МЧС обратилось к москвичам12
Украинский космос оказался под угрозой из-за США259
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО552
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение