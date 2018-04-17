Могерини: в Сирии возрастает риск разделения страны на разные зоны влияния 

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Мария Князева. Риск разделения Сирии на различные зоны влияния возрастает, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Риск разделения страны на зоны влияния нарастает. Женевские переговоры представляют собой единственный путь, который может привести к мирной, единой, независимой и по-настоящему демократической Сирии", — заявила Могерини, выступая в Европарламенте.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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