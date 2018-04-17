Контр-адмирал: Блокадой британской субмарины российский флот показал свою мощь

Во время массированного удара по Сирии с британской субмарины должны были быть выпущены крылатые ракеты. Две российские подводные лодками класса «Варшавянка» смогли заблокировать англичан, в связи с чем, они не стали принимать участие в ударе по Сирии. Об этом сообщила Times, со ссылкой на военные источники.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России , Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал совершенных маневрах российских подлодок блокировавших британскую субмарину.

«Мы с вами пытаемся обсуждать и комментировать события, в которых не участвовали. Все это из области гаданий. Действия подводных лодок и надводных кораблей очень многообразны. Если рассуждать о том или ином маневре, то нужно учитывать сопутствующие факторы, созданные другими объектами мореплавания, в данном случае нашими подводными лодками или какими-то другими. Если было принято решение сделать маневр, значит, так было необходимо. С точки зрения того, что значит флот в мирное время, а мы сегодня имеем активные действия в ходе возрождающейся холодной войны, то Российский флот в такие периоды, имеет колоссальное значение. Потому что он демонстрирует намерения, мощь и возможности государства. Так что, если сорвана конкретная атака, ну и хорошо. Поэтому гадать здесь не надо, просто нужно понимать, что если наши корабли действуют, то они показывают свою эффективность. Таким образом, мы обеспечиваем основные цели политики нашего государства», — рассказал Герой России.