Ещё
Из Восточного Каламуна за сутки вывели более тысячи боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Восточного Каламуна за сутки вывели более тысячи боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более 1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна, все они доставлены в зону деэскалации «Идлиб», сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1072 боевика и члена их семей. Все они на 31 автобусе в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал он.
Евтушенко отметил, что Центр по примирению враждующих сторон и подразделения российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности третий день продолжают вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.
"Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 3922 боевика и члена их семей", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Специалисты разминировали шесть домов в сирийском городе Дума за сутки Более 62 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще пяти турецких предприятий
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»266
Россия поставила США серьезное условие270
Климкин сделал грубую ошибку36
Российские суда лишат входа на Украину138
На Москву обрушится торнадо47
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение