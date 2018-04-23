Из Восточного Каламуна за сутки вывели более тысячи боевиков

"За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1072 боевика и члена их семей. Все они на 31 автобусе в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал он.

Евтушенко отметил, что Центр по примирению враждующих сторон и подразделения российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности третий день продолжают вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.

"Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 3922 боевика и члена их семей", — добавил он.

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