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Из Восточного Каламуна в Дамаске за сутки вывели более тысячи боевиков
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Из Восточного Каламуна в Дамаске за сутки вывели более тысячи боевиков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из района примирения Восточный Каламун в сирийской провинции Дамаск, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
"Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 1156 боевиков и членов их семей", — сказал он.
"Из них 1117 человек на 35 автобусах доставлены в город Африн провинции Алеппо, а 39 человек — в лагерь беженцев Эр-Рукабан в районе Эт-Танф", — уточнил генерал.
По словам Евтушенко, в ходе вывода боевики сдали представителям центра по примирению враждующих сторон девять единиц вооружения, 8,5 тысяч боеприпасов, 212 ручных гранат и один пояс «шахида».
Генерал сообщил, что всего с 20 апреля из Восточного Каламуна были выведены 2,85 тысячи боевиков и членов их семей. Приоритетные направления деятельности российского центра по примирению — создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающимся медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийцев.
Как добавил Евтушенко, центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Акраба провинции Алеппо. Людям передали 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 79 сирийцам, в том числе 20 детям.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции ХОМС вернулось 160 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 519 человек, в Восточную Гуту — 312 человек. Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 204 человека с личным имуществом, — добавил генерал.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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