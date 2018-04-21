Из района Восточный Каламун в Сирии начали выводить боевиков с семьями

Он добавил, что Центром по примирению враждующих сторон проводится работа, направленная на присоединение к перемирию оставшихся в провинции Дамаск экстремистов.

"В рамках ранее достигнутых договоренностей Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун", — сказал Евтушенко.

Он также добавил, что для этого «с сегодняшнего дня открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба».

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