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Хуситы в Йемене утверждают, что выпустили ракету по аэропорту в Джизане
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Хуситы в Йемене утверждают, что выпустили ракету по аэропорту в Джизане 

РИА Новости 18 минут назад
ДОХА, 19 апр — РИА Новости. Мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене заявили, что запустили баллистическую ракету по аэропорту в граничащей с Йеменом саудовской провинции Джизан, сообщил арабский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в министерстве обороны, созданном мятежниками.
Хуситы утверждают, что обстреляли саудовский аэропорт ракетой «Бадр 1».
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия против хуситов в Йемене, пока не прокомментировала эту информацию.
Кроме того, по информации телеканала, хуситам удалось сбить над провинцией Эль-Ходейда на западе страны американский беспилотник MQ9.
В Йемене с 2015 года не прекращаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает с воздуха и на земле арабская коалиция. В ответ на это мятежники регулярно обстреливают приграничные районы Саудовской Аравии баллистическими ракетами.
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