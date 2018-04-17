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В Дамаске продолжаются перестрелки армии и террористов, сообщают СМИ
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В Дамаске продолжаются перестрелки армии и террористов, сообщают СМИ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Перестрелки между войсками президента Сирии Башара Асада и боевиками продолжаются к югу от столицы арабской республики. В армию прибыло подкрепление, сообщает Федеральное агентство новостей.
Новые группы военнослужащих прибыли в населённые пункты Ат-Тадамун и Аль-Кадам. Кроме того, в крупнейшем городе мухафазы — Думе — прогремел взрыв: сработало сразу два самодельных взрывных устройства, заложенных в припаркованных машинах. В ходе инцидента никто не пострадал. В соседней провинции Хомс также идут бои между радикалами и официальным Дамаском.
Основные боевые действия зафиксированы на севере региона. Армия открыла огонь из миномётов по позициям экстремистов возле города Зафарана. Под контроль местных властей уже перешли населённые пункты Аль-Джин, Бейт-Рей и долина Вади Аль-Ханазир.
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