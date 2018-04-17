В Дамаске продолжаются перестрелки армии и террористов, сообщают СМИ

Новые группы военнослужащих прибыли в населённые пункты Ат-Тадамун и Аль-Кадам. Кроме того, в крупнейшем городе мухафазы — Думе — прогремел взрыв: сработало сразу два самодельных взрывных устройства, заложенных в припаркованных машинах. В ходе инцидента никто не пострадал. В соседней провинции Хомс также идут бои между радикалами и официальным Дамаском

Основные боевые действия зафиксированы на севере региона. Армия открыла огонь из миномётов по позициям экстремистов возле города Зафарана. Под контроль местных властей уже перешли населённые пункты Аль-Джин, Бейт-Рей и долина Вади Аль-Ханазир.