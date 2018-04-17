Экологисты, «левые» и евроскептики в ЕП раскритиковали Макрона 

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры фракций экологистов, «левых» и евроскептиков в Европарламенте во вторник подвергли резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона, которые впервые выступил перед членами европейской ассамблеи, собравшимися на пленарную сессию в Страсбурге.
"В вашей Франции правовое государство, которое является гарантом наших свобод, отступает с каждым днем", — заявил в своем выступлении, которое транслировала видеослужба институтов ЕС, сопредседатель фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» бельгиец Филипп Ламбертс. Он обвинил Макрона в том, что он «преподносит налоговые подарки самым богатым», в то время когда средний класс находится в состоянии застоя, а самые неимущие граждане брошены на произвол судьбы.
"Свобода, равенство, братство. И от имени этого братства вы продаете оружие режимам, которые обращают его против своего населения или соседей", — обрушился Ламбертс на внешнюю политику президента Франции.
Француз Патрик ле Ярик, сопредседатель фракции «Европейские объединенные левые/Северные зеленые левые» выразил непонимание по поводу того, что Макрон принял решение участвовать в военной операции против Сирии без обсуждения этого с партнерами по Евросоюзу и вне рамок ООН. «Каким бы презренным ни было использование химического оружия диктаторским режимом в Дамаске, вы не могли переступить за рамки международного права», — сказал европарламентарий. По его словам, если ведущие страны продолжат этому следовать, мировой порядок может превратиться в «джунгли».
Флориан Филиппо, другой соотечественник Макрона и член фракции «Европа свободы и прямой демократии», в свою очередь, призвал президента Франции провести референдум о выходе страны из состава Евросоюза, который, по словам депутата, уже «является достоянием прошлого». «Если, господин президент, эта перспектива вас не привлекает, тогда вы можете переквалифицироваться в члена Еврокомиссии или быть наняты на работу в Goldman Sachs (американский инвестиционный банк, пост в котором после истечения мандата главы исполнительной коллеги ЕС занял португалец Жозе Мануэль Баррозу — ред.)», — сказал депутат.
Наконец, коллега Филиппо по фракции француз Николя Бей призвал Макрона осознать тот факт, что «вашим ударам в Сирии аплодировали самые худшие из исламистов».
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.