Экологисты, «левые» и евроскептики в ЕП раскритиковали Макрона

"В вашей Франции правовое государство, которое является гарантом наших свобод, отступает с каждым днем", — заявил в своем выступлении, которое транслировала видеослужба институтов ЕС , сопредседатель фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» бельгиец Филипп Ламбертс. Он обвинил Макрона в том, что он «преподносит налоговые подарки самым богатым», в то время когда средний класс находится в состоянии застоя, а самые неимущие граждане брошены на произвол судьбы.

"Свобода, равенство, братство. И от имени этого братства вы продаете оружие режимам, которые обращают его против своего населения или соседей", — обрушился Ламбертс на внешнюю политику президента Франции.

Француз Патрик ле Ярик, сопредседатель фракции «Европейские объединенные левые/Северные зеленые левые» выразил непонимание по поводу того, что Макрон принял решение участвовать в военной операции против Сирии без обсуждения этого с партнерами по Евросоюзу и вне рамок ООН . «Каким бы презренным ни было использование химического оружия диктаторским режимом в Дамаске , вы не могли переступить за рамки международного права», — сказал европарламентарий. По его словам, если ведущие страны продолжат этому следовать, мировой порядок может превратиться в «джунгли».

Флориан Филиппо , другой соотечественник Макрона и член фракции «Европа свободы и прямой демократии», в свою очередь, призвал президента Франции провести референдум о выходе страны из состава Евросоюза, который, по словам депутата, уже «является достоянием прошлого». «Если, господин президент, эта перспектива вас не привлекает, тогда вы можете переквалифицироваться в члена Еврокомиссии или быть наняты на работу в Goldman Sachs (американский инвестиционный банк, пост в котором после истечения мандата главы исполнительной коллеги ЕС занял португалец Жозе Мануэль Баррозу — ред.)», — сказал депутат.

Наконец, коллега Филиппо по фракции француз Николя Бей призвал Макрона осознать тот факт, что «вашим ударам в Сирии аплодировали самые худшие из исламистов».