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ЦПВС и российская военная полиция начали вывод боевиков из Думейра в Сирии
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ЦПВС и российская военная полиция начали вывод боевиков из Думейра в Сирии 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии вместе с российской военной полицией начал вывод боевиков и членов их семей из города Думейр, сообщил на брифинге глава центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Думейр", — сказал он.
Как сообщил Евтушенко, в рамках ранее достигнутых договоренностей экстремисты из этого населенного пункта передали ВС Сирии четыре пулемета, один противотанковый гранатомет, а также две снайперские винтовки.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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