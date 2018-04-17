Башар Асад — человек со стержнем, он удерживает систему

— Дмитрий Анатольевич, вы впервые были в Сирии? Что вас больше всего впечатлило?

— Я был в Сирии в первый раз и в первую очередь заметил, что большая часть страны живёт мирно. Но некоторые вещи, конечно, не могут не вызывать содрогание. Например, когда мы приехали в Пальмиру и увидели, что сделали террористы с музеями, сколько древних артефактов они разрушили… Или когда мы общались со смотрителем музея — сыном человека, которого игиловцы (ИГИЛ — террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации . — Прим. ПГ) убили за то, что он пытался сохранить эти ценности.

Мы раздавали подарки, малыши улыбались нам и говорили «шукран», что по-сирийски значит «спасибо», но в их глазах я видел невыразимую боль.

Пальмира очень красивая, но там были сильные бои, много кварталов разрушено и люди в них не живут. Мы были и в Дамаске : город чистый, нетронутый бомбёжками, а вот пригород, Восточная Гута, — всё в хлам разрушено. Она практически уже вся освобождена, сейчас идут столкновения только в печально известной Думе. Люди понемногу туда возвращаются, даже в разрушенные дома… Кстати, тем утром, когда коалиция США нанесла ракетный удар, мы ездили в Восточную Гуту и пообщались с живущими там людьми, в том числе детьми.

— Было что-то, чего вы точно не ожидали увидеть в Сирии?

— Интересно было посмотреть город Хассия. Это некий индустриальный кластер, расположенный на 12 тысячах гектарах, где размещены разные промышленные предприятия. Там производят подсолнечное и кукурузное масло, стеклянную тару, высокотехнологичное оборудование для ветрогенераторов, полиэтиленовые изделия. Есть даже завод по сборке автомобилей Kia и Toyota.

Но ещё интереснее было пообщаться с директором этого индустриального парка и узнать, как это всё организовано. Инвестору предлагается купить землю по цене 25 долларов за квадратный метр. В эту сумму входит всё, в том числе подключение сетей. Все документы оформляются за один час, инвестору нужно только дать заявку и техническое задание с расчётами, сколько ему понадобится воды, электричества и так далее. При этом ему полагается беспошлинный ввоз оборудования, льготное налогообложение, даже платежи за землю можно вносить частями: 25 процентов сразу, остальное потом.

Ханты-Мансийска и В нашей делегации были представители предпринимательских кругов из Санкт-Петербурга Сургута , которых заинтересовали инвестиции в Хассию.

— Какие настроения у местных жителей, с которыми вы общались?

— У всех очень хорошее отношение к русским, они на нас смотрят, как на спасителей. А когда мы ехали из Пальмиры в Дамаск, местный водитель включил на телефоне песню «Катюша», мы раз десять её прослушали.

Сильное впечатление произвела поездка в социальный цент для сирот — в большинстве своём дети, чьих родителей убили на этой войне. Мы раздавали подарки, малыши улыбались нам и говорили «шукран», что по-сирийски значит «спасибо», но в их глазах я видел невыразимую боль. Тяжело это забыть. Я сделал вывод, что чем сильнее будет Россия, тем больше шансов, что у нас не будет таких же сирот, потерявших семью на войне.

— Баас — правящая партия в Сирии, её члены поддерживают президента, имеют большинство в парламенте и во многом определяют политику государства. Мы подписали рамочное межпартийное соглашение о сотрудничестве. Создана рабочая группа, задача которой — определить направления для взаимодействия, наполнить соглашение реальным содержанием.

Видно, что Асад — человек со стержнем. Он держит свою линию, удерживает систему. А по сути —находится на острие борьбы сирийского народа за независимость.

— Парламентская делегация также встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. Какое впечатление он на вас произвёл?

— Интеллигентный, думающий, эрудированный, быстро ориентируется в разговоре, предлагает какие-то проекты, варианты. Видно, что Асад — человек со стержнем. Он держит свою линию, удерживает систему. А по сути — находится на острие борьбы сирийского народа за независимость.

— О чём вы с ним говорили?

— Мы обсудили социально-экономическое сотрудничество, предстоящий Ялтинский экономический форум и многое другое. Дмитрий Саблин как руководитель межпарламентской группы дружбы Россия — Сирия, говорил о гуманитарных проектах. Я поблагодарил Башара Асада за то, что Сирия стала одной из четырёх стран, которые официально признали присоединение Крыма Севастополя к России. Мы общались полтора часа, по три кружки чая выпили, хотя это президент и обычно такие встречи имеют протокольный характер.

— Ваша встреча проходила уже после субботней атаки США и союзников. Как сирийский лидер её прокомментировал?

— Асад сказал: «Зато весь мир посмотрел, чего стоят эти атаки».

Я поблагодарил Башара Асада за то, что Сирия стала одной из четырёх стран, которые официально признали присоединение Крыма и Севастополя к России.

На самом деле, эти события в определённой степени воодушевили сирийцев. Ведь до этого ситуация постоянно нагнеталась: будут бомбить, будут бомбить… Я тоже испытал это отчасти, когда проснулся в 4 утра и наблюдал из окна гостиницы вспышки сирийских средств ПВО. Ощущение тревоги присутствовало, не буду скрывать, ведь было ещё непонятно, чем всё закончится, насколько будет массированной атака, как сработают ПВО, к каким разрушениям это приведёт. Но потом сирийцы увидели, что готовы отражать любую агрессию. И они всё время подчёркивают, что благодаря России добьются победы.

Сохранение единства внутри этой страны очень важно, и поддержка нашего президента для них очень важна. Мы идём правильным путём. Я был в этом убеждён раньше, и ещё сильнее в этом убедился после поездки в Сирию. Западные страны — это циники, которые на чёрное говорят, что это белое, и просто выполняют свои задачи. Только мы чуть-чуть дадим слабину, они этим воспользуются.