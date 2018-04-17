Обзор инопрессы. Швейцарская NZZ обращает внимание на опасность войны между Ираном и Израилем 

Ракетная атака США, Великобритании и Франции на химические объекты Сирии Запад в целом воспринял со скептицизмом и критикой, замечает швейцарская Die Neue Zuercher Zeitung. Однако в Израиле эта акция удостоилась оваций правительства. Биньямин Нетаньяху высказал полную поддержку своей британской коллеге Терезе Мэй, призвав провести аналогичную операцию против ядерной программы Ирана.
Израильские истребители 9 апреля атаковали военно-воздушную базу, где находится центр управления беспилотными летательными аппаратами Ирана, в сирийской провинции Хомс. Этот и другие инциденты подталкивают СМИ к прогнозу будущей войны между Израилем и Ираном.
Воздушное нападение на эту сирийскую базу было не только очень опасным, но и провокационным, поскольку недалеко от нее находятся российские военные объекты. Реакция Москвы оказалась чрезвычайно жесткой. В Израиле опасаются, что российский президент продиктует Нетаньяху новые правила поведения в Сирии, запретив действия против Ирана и движения «Хезболла».