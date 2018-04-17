Война в Сирии: Сербия остается в стороне?

Ливии и Сербия перенесла агрессию НАТО и преступления, которые даже сегодня, по прошествии 19 лет, отражаются на жизни и здоровье граждан Сербии. Теперь, после Ирака Афганистана , западная машина геополитических интересов сосредоточилась на Сирии , которая вот уже семь лет живет в условиях войны, страданий и миграционного оттока.

Великобритании и Комментируя нападение США Франции на Сирию, Александр Вучич заявил, что для «нас это болезненное напоминанием о периоде, который мы пережили» и добавил, что «мы — маленькая страна и не должны вмешиваться». Президент Сербии также отметил, что «интересы и разрушающая сила всех сторон ужасно велики. Мы же должны извлекать уроки и позиционировать нашу страну правильным образом так, чтобы обеспечить нашим гражданам безопасность. Мы должны вести себя тихо и работать над экономическим развитием».

Вести себя тихо — значит, что у Сербии нет на международной арене своего мнения о войне в Сирии и военной операции США, Великобритании и Франции, которую они ведут без санкции Совета Безопасности ООН . То же самое происходило в Сербии в 1999 году — во времена, когда нынешний президент Сербии был министром информации.

Вести себя тихо — значит держаться в стороне и молчать, глядя, как распространяется зло и насилие, которые так или иначе вскоре мы ощутим на Балканах, в том числе в Сербии. К чему это приведет? Государственное руководство Сербии держится в стороне, «хотя сирийская проблема является частью глубокого кризиса мощных держав, в котором страдают от последствий малые государства и нации.

Стоит ожидать, что скоро поднимется очередная миграционная волна, которая обрушится на Европу и Балканы. Кроме того, в исламском мире продолжит расти недовольство, возрастет угроза терактов в Европе. Если сирийский конфликт расширится, он превратится в столкновение сильных мира сего, но последствия его ощутят на себе, прежде всего, малые государства и народы, вроде Сербии.

Политики Сербии и ее народ сейчас молчат и наблюдают за войной в Сирии, но должны понимать, что последствия этого конфликта скажутся на Европе, в первую очередь в экономической и политической сфере. Конфликт Запада и России в Сирии может стать мировым конфликтом, и тогда у Сербии уже не останется возможности пассивно наблюдать.