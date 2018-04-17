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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — три, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Хомс", — говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 84 человек.
В бюллетене отмечается, что по линии ООН проведено два гуманитарных конвоя: в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа в составе 23 грузовиков-рефрижераторов и в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Дераа в составе трех грузовиков-рефрижераторов. Общий вес груза составил 149 тонн и 19 тонн соответственно.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2505. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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