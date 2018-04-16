Минобороны: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля 

ТАСС, 16 апреля. Эксперты ОЗХО, прибывшие в Сирию для расследования информации о возможном применении химоружия в городе Дума, рассчитывают посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля. Об этом сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов по итогам 58-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Завтра туда (в Думу — прим. ТАСС) выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, и на среду планируется выезд специалистов ОЗХО", — сказал он.
В ответ на просьбу подтвердить, что их прибытие также планируется на этот день, генерал ответил утвердительно.