Минобороны: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля

ТАСС , 16 апреля. Эксперты ОЗХО , прибывшие в Сирию для расследования информации о возможном применении химоружия в городе Дума , рассчитывают посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля. Об этом сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов по итогам 58-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Завтра туда (в Думу — прим. ТАСС) выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, и на среду планируется выезд специалистов ОЗХО", — сказал он.

В ответ на просьбу подтвердить, что их прибытие также планируется на этот день, генерал ответил утвердительно.