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САР выпустила ракеты самолётам
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САР выпустила ракеты самолётам 

News.ru 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Информационный портал Аль-Масдар сообщает, что Сирия выпустила нескольких ракет по военным самолетам, нарушившим её воздушное пространство.
Самолёты появились в воздушном пространстве Сирии со стороны Ливана.
ВС Сирии предполагают, что это израильские самолеты. Но официального комментария от правительства и армии САР пока не последовало.
Ранее ракетной атаке подверглись два военных аэродрома в Сирии, почти все десять ракет были перехвачены.
Сирия подозревает Израиль в акте агрессии, тот пока не даёт никаких комментариев и подтверждений.
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