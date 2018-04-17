САР выпустила ракеты самолётам

Информационный портал Аль-Масдар сообщает, что Сирия выпустила нескольких ракет по военным самолетам, нарушившим её воздушное пространство.

Самолёты появились в воздушном пространстве Сирии со стороны Ливана

ВС Сирии предполагают, что это израильские самолеты. Но официального комментария от правительства и армии САР пока не последовало.

Ранее ракетной атаке подверглись два военных аэродрома в Сирии, почти все десять ракет были перехвачены.