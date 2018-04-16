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Зампостпреда РФ: ООН замалчивает злодеяния боевиков в отношении сирийских женщин
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Зампостпреда РФ: ООН замалчивает злодеяния боевиков в отношении сирийских женщин 

ТАСС 25 минут назад
ООН, 16 апреля. /ТАСС/. ООН в новом докладе по проблематике сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов изложила не всю информацию о злодеяниях террористов в отношении женщин в Сирии, а также проигнорировала коренное изменение ситуации с безопасностью в этой стране. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он выступал на заседании Совета Безопасности, где обсуждался доклад, подготовленный специальным представителем генерального секретаря Прамилой Паттен и изданный от имени административного главы всемирной организации Антониу Гутерриша.
По словам российского дипломата, в 47-страничном документе заметны «нездоровые попытки использовать проблематику сексуального насилия в конфликте для решения узких политических задач». «В частности, в главе по Сирии очень сильно приглажена проблема злодеяний в отношении женщин и девочек со стороны боевиков ИГ (запрещенной в РФ группировки „Исламское государство“ — прим. ТАСС) и других террористических организаций, бесчинствующих в этой стране», — сказал дипломат на заседании Совбеза.
По словам Полянского, информация в докладе подается «так, что всю полноту картины приходится достраивать». «Как это следует воспринимать? Как воспримут такое малодушие боевики-террористы? Не так ли, что их преступления в Сирии ускользают от международного сообщества и их можно продолжать?» — задался вопросом дипломат РФ.
Он подчеркнул, что в докладе «ни слова не говорится о коренном изменении ситуации в области безопасности в Сирии», в том числе об «очистке большей части территории страны от террористов» и «о том, что в результате сложной и кропотливой работы из рук боевиков освобождено большое число мирного населения, значительную часть которого составляют женщины и дети, подвергавшиеся, в том числе, сексуальному насилию».
"Только с территории Восточной Гуты в период активной фазы противостояния выведено более 165 тыс. человек", — обратил внимание российский дипломат. Он предупредил, что «однобокий подход, недосказанность, замалчивание объективных реалий способны лишь навредить мандату спецпредставителя [генсека] и снизить эффективность работы по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта».
"Свои и чужие"
По его словам, активно поощряемая ООН политика нетерпимости к сексуальному насилию, которая приветствуется в докладе, «не должна применяться по принципу „свои и чужие“. Полянского возмутило то, что от ответственности ушли французские военные, уличенные в сексуальной эксплуатации детей в Центральноафриканской Республике. „Несмотря на то, что расследование якобы было проведено, судя по всему, никто наказан не был. Это не может не вызывать возмущения“, — заявил дипломат.
»Налицо и другие случаи применения политики двойных стандартов. Так, например, при рассмотрении проекта резолюции о продлении мандата Миссии ООН по поддержке правосудия в Гаити делегация США отказалась зафиксировать необходимость докладывать об обвинениях в сексуальном насилии аккредитованных при ООН представителей НПО", — привел пример зампостпреда РФ.
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