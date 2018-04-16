Эксперты ОЗХО посетят сирийскую Думу 18 апреля

Специалисты из ОЗХО, которые прибыли в Сирию для расследования информации о возможном применении химоружия в сирийском городе Дума, намерены посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля. Эксперты уже провели беседу с сирийской стороной.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов по итогам 58-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщил, что эксперты организации посетят сирийскую Думу 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

"Завтра (17 апреля, — прим. ред.) туда выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута и на среду планируется выезд специалистов ОЗХО, поэтому Россия никакого препятствия им не делала", — отметил он.

По его словам, группа экспертов прибыла в Дамаск в субботу в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) и провела беседу с сирийской стороной. 15 апреля в первой половине дня обсуждались вопросы безопасности, а также порядок работы, после чего были опрошены два свидетеля инцидента. 16 апреля проводилось совещание по разработке маршрута в Думу.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что эксперты ОЗХО не могут выехать в Думу из-за отсутствия "согласования департамента безопасности Секретариата ООН". Он отметил, что попытки Великобритании обвинить Россию и Сирию в препятствовании выезду экспертов — очередные домыслы Лондона.

Эксперты ОЗХО ранее прибыли в Дамаск с целью установить наличие или отсутствие свидетельств предполагаемой атаки в сирийском городе Дума.